Bursa Ticaret Borsası'nda İbrahim Özhan dönemi Özhan: "Borsamızı üyelerimizle birlikte daha ileriye taşıyacağız"

Bursa Ticaret Borsası’nda 20262030 dönemi yönetim kurulu belli oldu. Tek liste ile yapılan seçimde meclis üyelerinin tamamının oyunu alan İbrahim Özhan Yönetim Kurulu Başkanı seçilirken, Meclis Başkanı ise Gökhan Onur oldu. Özhan, "Devraldığımız hizmet bayrağını yeni dönemde daha yukarı taşıyacak, üyelerimize ve Bursa’ya değer katacak projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.

Bursa Ticaret Borsası’nda seçim heyecanı sona erdi. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen meslek komiteleri ile meclis üyeleri seçimlerinin ardından bu kez yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, disiplin kurulu üyeleri ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği delegelerini belirlemek için sandık başına gidildi. Osmangazi 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı gözetiminde yapılan seçimde 4 yıl boyunca görev yapacak yönetim kurulu belirlenirken; seçimlerin ardından ilk toplantısını yapan Bursa TB Meclisi’nde de meclis başkanı ve meclis başkanlık divanı üyeleri ile birlikte hesapları inceleme komisyonu üyeleri belli oldu.

REKLAM

Bursa TB’de yeni başkan İbrahim Özhan

Tek liste ile yapılan seçimde meclis üyelerinin tamamının oyunu alan İbrahim Özhan Bursa Ticaret Borsası’nın Yönetim Kurulu Başkanı oldu. İbrahim Özhan başkanlığındaki yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: "Erdinç Bayrakçı, İsmail Aslım, İlker Birgül, Emrah Silmez, Mustafa Aksu, Cüneyt Soylu."

Meclis divanı belli oldu

20262030 dönemi ilk toplantısını gerçekleştiren Bursa TB Meclisi’nde de Gökhan Onur Meclis başkanlığına seçildi. Onur’un yardımcıları Hasan Çetin ve Mehmet Korkmaz olurken, Meclis Kâtip Üyeliğine ise Mehmet Edemen seçildi.

Bursa Ticaret Borsası’nın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği delegeleri ise İbrahim Özhan, Cengiz Camcı, Hakan Kırmızıay, Hikmet Bosut ve Tamer Sertepe oldu.

REKLAM

"Bu güven bizim için büyük sorumluluk"

Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Özhan, seçim sonuçlarının ardından yaptığı değerlendirmede, kendisine güvenen tüm üyelere teşekkür etti. Yeni dönemin önemli bir sorumluluğu beraberinde getirdiğini belirten Özhan, "Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine layık görülmekten büyük onur ve mutluluk duyuyorum. Şahsıma güvenerek destek veren tüm üyelerimize, yönetim kurulu arkadaşlarıma, meclis ve meslek komitesi üyelerimize teşekkür ediyorum. Bu güveni, üyelerimize ve Bursa’mıza hizmet ederek karşılamak en önemli sorumluluğumuz olacak. Üyelerimizin bize emanet ettiği bu görevi, aynı titizlik ve kararlılıkla yerine getireceğiz. Yeni dönemin Borsamız, üyelerimiz ve şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

REKLAM

"Devraldığımız hizmet bayrağını daha ileri taşıyacağız"

Bursa Ticaret Borsası’nda 13 yıl boyunca Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Özer Matlı’ya ile birlikte önceki dönemde görev alan yönetim kurulu ve meclis üyelerine de katkıları için teşekkür eden İbrahim Özhan, bu dönemde hayata geçirilen projelerin ve oluşturulan kurumsal birikimin yeni dönem için güçlü bir temel oluşturduğunu vurguladı. Özhan, "Borsamızın işlem hacminin büyümesinden tarım ve gıda sektörüne yönelik projelere kadar pek çok önemli çalışmayı kendisiyle birlikte hayata geçirdik. Yeni dönemde yönetim kurulumuz, meclisimiz ve meslek komitelerimizle beraber devraldığımız hizmet bayrağını çok daha ileriye taşımak için çalışacağız. Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve Karapınar Kentsel Dönüşüm Projesi, öncelikli hedeflerimiz arasında bulunuyor. Ayrıca proje okulumuz Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ndeki çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Amacımız, üyelerimizin beklentilerine karşılık veren ve Bursa’ya kalıcı değer kazandıran projelerle Borsamıza hizmet etmek" diye konuştu.

REKLAM

"Meclisimiz borsamızın aklı ve vicdanıdır"

Bursa Ticaret Borsası Meclis Başkanlığına seçilen Gökhan Onur ise bu görevin onurunu ve sorumluluğunu birlikte taşıdığını belirterek, kendisine destek veren meclis üyelerine teşekkür etti. Meclisin üreticinin, tüccarın ve sanayicinin sesinin duyulduğu, farklı fikirlerin özgürce konuşulduğu ve ortak aklın ortaya çıktığı yer olduğunu vurgulayan Onur, "Meclisimiz Borsamızın aklı ve vicdanıdır. Meclis Başkanı olarak önceliğim bu ortak aklı güçlendirmek, her üyemizin sözünü söyleyebildiği katılımcı ve istişareye dayalı bir çalışma ortamını korumak olacaktır. Bu vesileyle Borsamıza uzun yıllar hizmet eden Özer Matlı Başkanımıza teşekkür ediyor, önceki dönemlerde emeği geçen tüm başkanlarımıza ve meclis üyelerimize şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca merhum Meclis Başkanımız Mehmet Aydın’ı rahmet ve saygıyla yad ediyorum. Bursa’nın tarımsal üretimini ve ticaretini güçlendirmek, üreticimizin emeğinin karşılığını almasına ve şehrimizin ekonomik gelişimine katkı sağlamak için yönetim kurulumuz ve tüm paydaşlarımızla iş birliği içinde çalışacağız" ifadelerini kullandı.