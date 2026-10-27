Nilüfer'de su kesintisi

"BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi Kayapa Mahallesi ve civarında 28 Ekim 2026 (ÇARŞAMBA) tarihinde 09:0018:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur." denildi.

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