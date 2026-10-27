Cumhuriyet'in görsel hafızası pullarla Nilüfer'de canlandı

Nilüfer Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında "Türkiye Cumhuriyeti Pulları" sergisini Nâzım Hikmet Kültürevi'nde ziyarete açtı. Posta ve haberleşme tarihine ışık tutan sergide, tarihi pulların yanı sıra 50 farklı ülkenin ilk posta pulları ve sanatçı Cumhur Aygün'ün büyük boyutlarda yeniden yorumladığı özgün baskı eserleri yer alıyor.

Nilüfer Belediyesi, günümüz teknoloji çağında unutulmaya yüz tutan mektup ve haberleşme kültürünü genç kuşaklara aktarmak amacıyla hazırlanan "Türkiye Cumhuriyeti Pulları" sergisine ev sahipliği yapıyor. Çok sayıda sanatseverin katılımıyla Nâzım Hikmet Kültürevi'nde seyirciye açılan sergide Cumhuriyet'in değişen toplumsal yaşamı ve pulları sanatseverlerle buluştu. Serginin açılış törenine Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve Başkan Yardımcıları Okan Şahin ile Mahmut Demiröz de eşlik etti.

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Açılışta konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, tüm vatandaşların Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. İletişim kültürünün zaman içindeki değişimine değinen Başkan Şadi Özdemir, pulların tarihi hafızadaki yerinden bahsetti. Eskiden iletişimin mektuplarla sağlandığını hatırlatan Başkan Şadi Özdemir, "O mektuplara duygularımızı aktarırdık. Anlamı büyük olan pullar, her dönem o günlerin duygusunu ve özelliklerini taşırdı. Dolayısıyla Cumhuriyet dönemi pullarını sergilemek, aynı zamanda Cumhuriyet tarihinin hikayesini anlatmak anlamına geliyor. Bu değerli çalışmayı hazırlayan sanatçımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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Unutulmuş mirası gençlere aktarmak istedik.

Serginin kendisi için büyük bir hayal olduğunu söyleyen sanatçı Cumhur Aygün, pulların sadece bir gönderi kağıdı olmadığını belirterek, "Burada sadece bir pul değil; bir kültür, sanat ve bir yaşamın anlatılan birikimi var. Günümüzde hayatı boyunca hiç mektup zarfı üzerine pul yapıştırmamış pek çok genç ve çocuk var. Biz bu gençlere, çocuklara geleneksel ve kültürel mirası göstermek, yaşatmak istedik. Dönemin sanatçılarının uyguladığı teknikleri 10 kat büyüterek, görsel ve farklı şekilde anlatmaya çalıştık. Amacımız, eğitim odaklı bir yaklaşımla bu unutulmuş mirası tekrardan ön plana çıkartıp gelecekte çocukların ve gençlerin öğrenmelerini sağlamaktır" diye konuştu.

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Hayalini gerçekleştirmesine imkân tanıyan Nilüfer Belediyesi'ne ve Başkan Şadi Özdemir'e teşekkür eden Aygün, görsel tasarımcı Nejat Biçen ile birlikte Cumhuriyet döneminde kullanılan paraların görselleriyle harmanlanmış özel tasarım bir pul hediyesini takdim etti.

50 ülkenin ilk posta pulları yer alıyor

Linol, gravür ve yüksek baskı tekniklerini kullanarak, el yapımı kağıtlara geleneksel baskı yöntemiyle aktarılan özgün baskı çalışmaları, tarihi pullarla birlikte burada yer alıyor. Sergide haberleşme tarihini izlemeye imkan tanıyan orijinal pulların yanında, özellikle koleksiyoncuların ilgisini çekecek 50 farklı ülkenin ilk posta pulları da bulunuyor. Görsel tasarımını Nejat Biçen'in üstlendiği sergi sunumu, pullardaki katmanlı görsel detayları öne çıkarıyor. Nostaljik atmosfer oluşturan sergi, 16 Mart 2027 tarihine kadar Nâzım Hikmet Kültürevi'nde ziyarete açık kalacak.