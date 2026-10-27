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        Büyükşehir'den Cumhuriyet'in 103. yılına özel Türk müziği konseri

        Bursa Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünü Türk musikisinin en özel ezgileriyle taçlandırdı. Cumhuriyet Bayramı'na özel düzenlenen konserde Bursalılar, coşku dolu ve unutulmaz bir gece yaşadı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 15:17 Güncelleme:
        Büyükşehir'den Cumhuriyet'in 103. yılına özel Türk müziği konseri

        Bursa Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet’in 103. yıl dönümünü Türk musikisinin en özel ezgileriyle taçlandırdı. Cumhuriyet Bayramı’na özel düzenlenen konserde Bursalılar, coşku dolu ve unutulmaz bir gece yaşadı.

        Bursa Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlediği etkinliklerle Cumhuriyet coşkusunu sanatla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Orkestra Şube Müdürlüğü tarafından ‘Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri’ gerçekleştirildi. Konsere, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba’yı temsilen Başkan Vekili Kevser Öztürk, Kent Konseyi Başkanı Orhan Samast, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, siyasi partilerin temsilcileri, Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrencileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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        Şef Oğuz İmrak yönetiminde gerçekleştirilen konserde, Cumhuriyet’in kuruluş yıl dönümünün gururu ve bağımsızlık ruhu, Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği’nin eşsiz ezgileriyle hayat buldu. Cumhuriyet Bayramı’nın anlam ve önemine yakışır bir atmosferde geçen program, koro ve solo olarak söylenen şarkılarla Bursalılara müzik ziyafeti yaşattı. Bursa Büyükşehir Belediye Bandosu da geceye icra ettiği marşlarla renk kattı.

        Programın sonunda Başkan Vekili Kevser Öztürk tarafından Şef Oğuz İmrak’a günün anısına çiçek verildi. Cumhuriyet coşkusunu şehrin dört bir noktasına yayacak etkinliklerin süreceğini belirten Öztürk, konserin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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