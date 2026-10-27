Bursa'nın Karacabey ilçesinde sağanak nedeniyle dere taştı
Bursa'nın Karacabey ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Giriş: 27.10.2026 - 11:24 Güncelleme:
Bursa'nın Karacabey ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede gece saatlerinden beri etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Boğazköy Mahallesi'nde bir derenin taşması üzerine bölgeye Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler ve Karacabey Belediyesi ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin taşkından etkilenen bölgedeki çalışmaları sürüyor.
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