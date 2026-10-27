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        Bursa'nın Karacabey ilçesinde sağanak nedeniyle dere taştı

        Bursa'nın Karacabey ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 11:24 Güncelleme:
        Bursa'nın Karacabey ilçesinde sağanak nedeniyle dere taştı

        Bursa'nın Karacabey ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        İlçede gece saatlerinden beri etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Boğazköy Mahallesi'nde bir derenin taşması üzerine bölgeye Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler ve Karacabey Belediyesi ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin taşkından etkilenen bölgedeki çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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