Hayat Hastanesi'nde hasta memnuniyeti yüzde 99'a ulaştı Hayat Sağlık Grubu YKB. YRD. Fatma Betül Kabalar: "Hastalarımızın güveni ve memnuniyeti en önemli önceliğimiz"

Sağlık hizmetlerinde hasta güvenliği, hasta hakları ve hasta memnuniyetini kurumsal yönetim anlayışının merkezine yerleştiren Bursa Özel Hayat Hastanesi, Hasta Hakları Günü kapsamında gerçekleştirdiği değerlendirmelerde dikkat çekici memnuniyet sonuçlarını açıkladı.

Hastanede her ay yaklaşık 535 hastayla gerçekleştirilen birebir görüşmeler ve farklı kanallardan gelen anketlerle birlikte 600'ün üzerinde hasta geri bildirimi değerlendiriliyor. Elde edilen sonuçlara göre ayaktan hasta memnuniyet oranı yüzde 99'a, yatan hasta memnuniyet oranı ise yüzde 98'in üzerine ulaşıyor. Hastaların kurumu başkalarına tavsiye etme eğilimini ölçen değerlendirmelerde de yüksek sonuçlar elde edilirken, 10 üzerinden değerlendirilen NPS (Tavsiye Skoru) 9'un üzerinde olması, hastaların kuruma duyduğu güvenin önemli göstergelerinden biri olarak öne çıkıyor.

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"Hasta memnuniyeti bizim için bir sonuç değil, sürekli gelişen bir yönetim anlayışıdır"

Hasta Hakları Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunan Hayat Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatma Betül Kabalar, sağlık hizmetlerinde başarının yalnızca tıbbi sonuçlarla değil, hastaların kendilerini ne kadar güvende, değerli ve anlaşılmış hissettikleriyle de ölçülmesi gerektiğini vurguladı. Kabalar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Sağlık hizmeti sunarken en temel sorumluluğumuz, hastalarımızın yaşamına ve sağlığına dokunurken onların haklarına, beklentilerine ve bireysel ihtiyaçlarına saygı göstermektir. Bizim için hasta memnuniyeti yalnızca anketlerle ölçülen bir performans göstergesi değil, kurum kültürümüzün ve yönetim anlayışımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Her ay yüzlerce hastamızla birebir iletişim kuruyor, görüşlerini dinliyor ve aldığımız geri bildirimleri hizmet süreçlerimizi geliştirmek için değerlendiriyoruz. Ayaktan hastalarımızda yüzde 99, yatan hastalarımızda yüzde 98'in üzerinde memnuniyet oranına ulaşmak bizim için son derece kıymetli. Ancak asıl hedefimiz bu oranları korumanın ötesinde, her hastamızın hastanemizden güven ve memnuniyet duygusuyla ayrılmasını sağlamaktır."

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Bursa'da uluslararası Joint Commission International (JCI) akreditasyonuna sahip olan Özel Hayat Hastanesi, hasta güvenliği, bakım kalitesi, hasta ve hasta yakınlarının hakları, etkin iletişim ve sürekli iyileştirme alanlarındaki çalışmalarını uluslararası standartlar doğrultusunda sürdürüyor. Hasta haklarının korunmasını yalnızca belirli bir birimin sorumluluğu olarak değil, tüm çalışanların ortak yükümlülüğü olarak değerlendiren hastane; bilgilendirilme, mahremiyet, kişisel verilerin korunması, sağlık hizmetine güvenli erişim ve hastaların kendi tedavi süreçlerine katılımı gibi temel ilkeleri hizmet sunumunun merkezinde tutuyor.

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Konuyla ilgili değerlendirmelerini sürdüren Kabalar, şunları söyledi;

"JCI akreditasyonumuz, hasta güvenliği ve kalite alanında benimsediğimiz uluslararası standartların önemli bir göstergesidir. Kaliteyi yalnızca denetim dönemlerinde gündeme gelen bir konu olarak değil, her gün ve her hizmet noktasında yaşatılması gereken bir kültür olarak görüyoruz. Hastalarımızın görüşleri, bu kültürün gelişmesine doğrudan katkı sağlıyor. Hastalarımızdan gelen her öneri, talep ve şikâyeti kurumsal gelişimimiz açısından değerli bir fırsat olarak ele alıyoruz. Çünkü inanıyoruz ki hastasını dinleyen, ihtiyaçlarını anlayan ve geri bildirimlerinden öğrenen sağlık kurumları, sürdürülebilir başarıya ulaşabilir."

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Modern sağlık hizmetlerinde hasta memnuniyetinin yalnızca tedavi sürecindeki tıbbi uygulamalarla sınırlı olmadığına dikkat çeken Hayat Hastanesi, hastanın kuruma ilk başvurusundan taburculuk ve sonrasındaki iletişim süreçlerine kadar tüm temas noktalarını hasta deneyiminin bir parçası olarak değerlendiriyor. Randevu ve kayıt süreçleri, çalışanların iletişim yaklaşımı, bilgilendirme, fiziksel ortam, mahremiyet, tedavi ve bakım süreçleri ile taburculuk sonrası hizmetler, hasta memnuniyetinin bütüncül olarak ele alındığı alanlar arasında yer alıyor. Hasta geri bildirimlerinin düzenli olarak değerlendirilmesiyle hizmet kalitesinin geliştirilmesi ve iyileştirme gerektiren alanların belirlenmesi hedefleniyor.

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"En büyük başarımız, hastalarımızın bize duyduğu güvendir"

Hasta Hakları Günü'nün sağlık kurumları açısından önemli bir farkındalık fırsatı olduğunu belirten Fatma Betül Kabalar, açıklamasını şu sözlerle tamamladı;

"Hayat Hastanesi olarak insanı merkeze alan, etik değerlere bağlı, güvenilir ve kaliteli sağlık hizmeti sunma sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Teknolojiye, sağlık altyapısına ve insan kaynağımıza yaptığımız yatırımların merkezinde her zaman hastalarımız bulunuyor. Bizim için en büyük başarı, hastalarımızın bize duyduğu güveni koruyabilmek ve her geçen gün daha ileriye taşıyabilmektir. Bu anlayışla tüm hastalarımızın ve hasta yakınlarımızın Hasta Hakları Günü'nü kutluyor, sağlık hizmetlerinde saygı, güven, empati ve insan onurunun her zaman öncelikli olması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz."

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Bursa Özel Hayat Hastanesi, uluslararası kalite standartları, güçlü sağlık altyapısı ve hasta odaklı hizmet anlayışıyla sağlık hizmetlerinde güven, memnuniyet ve sürekli gelişimi esas alan çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.