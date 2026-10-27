Mudanya sahilinde erkek cesedi bulundu
Bursa'nın Mudanya ilçesinde sahile vurmuş erkek cesedi bulundu.
Giriş: 27.10.2026 - 10:44 Güncelleme:
Bursa'nın Mudanya ilçesinde sahile vurmuş erkek cesedi bulundu.
Ömerbey Mahallesi İstasyon Caddesi'nde sabah saat 07.00 sıralarında yürüyüş yapan bir vatandaş, sahilde 5560 yaşlarında olduğu değerlendirilen bir erkeğin cesedini fark etti. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, Sahil Güvenlik ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ceset, kimlik tespiti ve ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
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