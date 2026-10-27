Türkiye'nin en güvenilir restoran markası Köfteci Yusuf oldu

Türkiye'nin en güvenilir markalarının belirlendiği Trusted Brands 2026 araştırmasında Köfteci Yusuf, yemeiçme restoranlar kategorisinde zirvede yer aldı. Türkiye genelinde 320'yi aşkın şubesi ve 22 binden fazla çalışanıyla hizmet veren Köfteci Yusuf, ulaşılabilir fiyat politikası, hızlı servis anlayışı ve ürün kalitesine verdiği önemle sektörünün en güvenilir markası seçildi.

Türkiye'nin önde gelen markalarının tüketici nezdindeki güven ve itibar düzeylerini ortaya koyan Trusted Brands 2026 araştırmasının sonuçları açıklandı. FutureBright Group, RepMan ve Global Marketing Summit iş birliğiyle gerçekleştirilen araştırmada Köfteci Yusuf, yemeiçme restoranlar kategorisinde Türkiye'nin en güvenilir markası oldu.

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Ödül töreninde sahneye çıkarak açıklamalarda bulunan Köfteci Yusuf Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Akkaş, elde edilen başarının arkasında büyük bir emek ve güven ilişkisi bulunduğunu belirterek, "33 yıldır eşsiz emekleri ve gayretleriyle müşterilerimizin gönlünü ve güvenini kazanan milyona yakın çalışma arkadaşımız oluştu. Onlara minnettarım. Sonsuz şükranlarımı sunarım. Bize güvenen ve kefil olan müşterilerimize, misafirlerimize, tedarikçilerimize ve tüm ekip arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim." diye konuştu.

1996 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde başlayan yolculuğunu bugün Türkiye genelinde 320'yi aşkın şubesi ve 22 binden fazla çalışanıyla sürdüren Köfteci Yusuf, geniş hizmet ağıyla zincir restoran sektörünün önemli markaları arasında yer alıyor.

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Markaların yalnızca bilinirliğini değil, tüketicilerle kurdukları güven ilişkisini de değerlendiren Trusted Brands araştırması, marka itibarının ölçülmesinde önemli göstergelerden biri olarak kabul ediliyor. Köfteci Yusuf'un kendi kategorisinde ilk sırada yer alması, markanın tüketiciler nezdinde oluşturduğu güveni ortaya koydu.

Kaliteli ürün, ulaşılabilir fiyat anlayışı

Kuruluşundan bu yana kaliteli ürünleri ulaşılabilir fiyatlarla tüketicilere sunmayı hedefleyen Köfteci Yusuf, farklı gelir gruplarından müşterilerin et ve köfte ürünlerine erişimini kolaylaştıran fiyat politikasıyla faaliyetlerini sürdürüyor.

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Köfteci Yusuf'un hizmet anlayışında uygun fiyatın yanı sıra hızlı servis de önemli bir yer tutuyor. Siparişlerin kısa sürede hazırlanması, yoğun müşteri trafiğine rağmen hizmet sürekliliğinin sağlanması ve standart servis anlayışı, şirketin restoran operasyonlarında öncelik verdiği başlıklar arasında bulunuyor.

Şehir merkezlerinden ana ulaşım güzergâhlarına kadar uzanan geniş şube ağı sayesinde marka, hem günlük tüketimde hem de seyahatlerde kolaylıkla ulaşılabilen restoran seçeneklerinden biri olmayı sürdürüyor.

Güçlü üretim altyapısıyla standart kalite

Köfteci Yusuf'un Türkiye genelindeki büyümesinin arkasında güçlü üretim ve tedarik altyapısı da bulunuyor. Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki et entegre tesisinde gerçekleştirilen üretim faaliyetleri, markanın farklı şehirlerdeki restoranlarına yönelik ürün tedarikinin önemli bölümünü oluşturuyor.

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Üretimden depolamaya, lojistikten restoranlardaki sunuma kadar uzanan süreçlerde gıda güvenliği ve kalite standartlarına odaklanan şirket, tüm şubelerinde aynı ürün kalitesini ve lezzet standardını sunmayı hedefliyor.

Restoran hizmetlerinin yanı sıra Hesaplı Kasap konseptiyle çiğ et ve şarküteri ürünlerini de tüketicilerle buluşturan Köfteci Yusuf, paket servis ve online sipariş seçenekleriyle de farklı tüketici ihtiyaçlarına cevap veriyor.

Türkiye genelinde büyümesini sürdürüyor

Yeni yatırımları ve genişleyen hizmet ağıyla istihdama da katkı sağlayan Köfteci Yusuf, restoran, üretim, lojistik ve tedarik alanlarındaki faaliyetlerini sürdürüyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinde yeni şubeler açarak hizmet ağını genişleten şirket, büyüme stratejisinde ulaşılabilirlik ve tüketici memnuniyetine öncelik veriyor.

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Trusted Brands 2026 araştırmasında yemeiçme restoranlar kategorisinin en güvenilir markası seçilen Köfteci Yusuf, ulaşılabilir fiyat, kaliteli ürün, hızlı hizmet ve yaygın şube ağı üzerine kurduğu iş modeliyle tüketici odaklı büyüme stratejisini sürdürmeyi hedefliyor.