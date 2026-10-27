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        Nöroloji Zirvesi Gaziantep'te yapıldı Nöromusküler hastalıklarda yeni tedaviler görüşüldü

        Türk Nöroloji Derneği Nöromusküler Hastalıklar Bilimsel Çalışma Grubu tarafından düzenlenen ve 1518 Ekim 2026 tarihleri arasında Gaziantep'de gerçekleştirilen TND 9. Nöromusküler Hastalıklar Kongresi başarıyla tamamlandı. Kongrede, Nöromusküler Hastalıklar ile ilgili yenilikçi tedavi yaklaşımları ve bilimsel ilerlemeleri değerlendirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 15:17 Güncelleme:
        Nöroloji Zirvesi Gaziantep'te yapıldı Nöromusküler hastalıklarda yeni tedaviler görüşüldü

        Türk Nöroloji Derneği Nöromusküler Hastalıklar Bilimsel Çalışma Grubu tarafından düzenlenen ve 1518 Ekim 2026 tarihleri arasında Gaziantep’de gerçekleştirilen TND 9. Nöromusküler Hastalıklar Kongresi başarıyla tamamlandı. Kongrede, Nöromusküler Hastalıklar ile ilgili yenilikçi tedavi yaklaşımları ve bilimsel ilerlemeleri değerlendirildi.

        Kongrenin ardından açıklama yapan Kongre Başkanı Prof. Dr. Nurten Uzun Adatepe, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da Bilimsel Çalışma Grubu üyelerimizin değerli katkıları ve aktif katılımıyla, bilimsel içeriği güçlü, eğitici yönü yüksek ve multidisipliner paylaşımlara imkan sağlayan bir kongre gerçekleştirdik. Alanında uzman konuşmacıların katılımıyla gerçekleşen oturumlarımız nöromusküler hastalıklar alanında emek veren, ilgi duyan ve bilimsel gelişmeleri yakından takip eden katılımcılarımızın iştirakiyle gerçekleşti. Genç meslektaşlarımızın poster ve sözel sunumlarıyla kongremize sağladıkları katkı da bilimsel zenginliğimizi daha da artırdı" dedi.

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        Hasan Eker yönetimindeki Burkon KongreTurizm tarafından organize edilen ve 400’e yakın uzmanın katıldığı Kongrede 15 Panel, 5 Uydu Sempozyumu, 5 Bildiri Oturumu, 51’i Sözel ve 31’i poster olmak üzere toplam 82 bildiri sunuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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