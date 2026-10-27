Uluslararası fuarda Bursa'ya yoğun ilgi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, ‘Turizm Kenti' kimliğini güçlendirme çalışmaları kapsamında, Uluslararası Antalya Turizm Fuarı'na (ATF26) katıldı. Küresel çapta turizm profesyonellerinin katıldığı fuarda Büyükşehir Belediyesi'nin ‘Bursa' standı yoğun ilgi gördü.

Büyükşehir Belediyesi, Bursa'nın ‘Turizm Kenti' kimliğini güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği'nin paydaşlığıyla şehrin turizm çeşitliliğini daha geniş kitlelere ulaştırmak ve kentin turizmden aldığı payı artırmak amacıyla çalışmalar sürdürülüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, 100'ü aşkın ülkeden turizm profesyonelinin ve 40 bini aşkın sektör temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirilen Uluslararası Antalya Turizm Fuarı'nda (ATF26) yer aldı. Binden fazla turizm markası ile 2 bin 500'ü aşkın uluslararası seyahat acentesinin katıldığı fuarda ‘Bursa' standı ilgi odağı oldu. Bursa turizminin sektör paydaşlarıyla buluşmasına zemin hazırlayan fuarda Bursa'nın turizm potansiyelinin tanıtılması, sektör temsilcileri arasındaki iş birliklerinin güçlendirilmesi ve yeni turizm fırsatlarının değerlendirilmesi öne çıktı.

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Bursa Büyükşehir Belediyesi, turizm sektörünün önemli buluşma platformlarından biri olan fuar aracılığıyla kentin sahip olduğu değerlerin tanıtılmasına, turizm paydaşları arasındaki iletişimin güçlendirilmesine ve Bursa'nın turizm destinasyonu olarak bilinirliğinin artırılmasına katkı sunmayı amaçlıyor. Tarihî ve kültürel mirası, doğal güzellikleri, gastronomisi, termal kaynakları ve kış turizmi imkanlarıyla dört mevsim farklı turizm deneyimleri sunan Bursa'nın, ulusal ve uluslararası turizm pazarlarında daha görünür hale gelmesi hedefleniyor.