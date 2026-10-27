Osmangazi Belediyesi araç filosunu 41 yeni araçla güçlendirdi Başkan Aydın: "Bu hizmetler vatandaşlarımıza hayırlı olsun"

Osmangazi Belediyesi, ilçede yaşayan vatandaşlara daha güçlü ve kaliteli hizmet sunmak amacıyla araç filosunu 41 yeni araçla güçlendirdi. 16 ayrı müdürlükte kullanılacak araçlar, Osmangazi Meydanı'nda düzenlenen törenle tanıtılarak hizmete alındı.

Osmangazi'de yaşayan yaklaşık 1 milyona yakın vatandaşa daha nitelikli hizmet sunabilmek için çalışmalarını aralıksız sürdüren Osmangazi Belediyesi, hizmet araçlarına yönelik yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Göreve geldiği günden bu yana Osmangazi'nin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarını sürdüren Belediye Başkanı Erkan Aydın, ilçeye kazandırılan ve hizmet kapasitesini artıracak yeni araçları tek tek inceleyerek Osmangazililere hayırlı olmasını diledi.

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Filoya dahil edilen araçlar arasında 25 camlı panelvan, 4 çift kabin kamyonet, 1 iş makinesi, 1 ekskavatör, 3 kapalı kasa Custom, 1 traktör, 1 sepetli kamyon, 1 minibüs, 2 otomobil, 1 karavan ve 1 motosiklet yer aldı. Farklı ihtiyaçlara yönelik araçlardan oluşan yeni filo, Osmangazi Belediyesi'nin 16 ayrı müdürlüğünün çalışmalarına katkı sağlayacak. Araçların hizmete girmesiyle birlikte Osmangazi genelinde yürütülen hizmetlerin daha etkin ve koordineli bir şekilde sürdürülmesi amaçlanıyor.

"Yeni araçlarımızla yurttaşlarımıza daha iyi hizmet edeceğiz"

Osmangazi ve Bursa'da yaşayan vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunabilmek için çalıştıklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, sözlerinde şu ifadelere yer verdi: "Osmangazi Belediyesi olarak, ilçemizde yaşayan yurttaşlarımıza daha iyi hizmet sunmak amacıyla son birkaç ay içerisinde iş makineleri, ekskavatörler, temizlik araçları, hizmet araçları ve traktörler başta olmak üzere birçok aracı filomuza kazandırdık. Vatandaşlarımıza daha etkin hizmet sunmamızı sağlayacak yeni araçlarımızı, Cumhuriyet'imizin 103'üncü yıl dönümünde Osmangazi Meydanı'nda sergileyerek hizmete sunduk. Yeni araçlarımızın tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bu alımların tamamını, gerekli yasal izinleri alarak Devlet Malzeme Ofisi üzerinden gerçekleştirdik. Filomuza kazandırdığımız araçlarla, ekonomik ömrünü tamamlamış ve hurdaya ayrılmış iş makineleri ile hizmet araçlarımızı yeniledik. Bizim tek bir amacımız var: Osmangazi'de ve Bursa'da yaşayan vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunmak, hizmet kalitemizi yükseltmek ve hemşehrilerimizin refahına katkı sağlamak."