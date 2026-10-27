Karacabey'de yollar göle döndü, denize çıkamayanlar evlerinin önünden balık tuttu

Bursa'nın Karacabey ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yeniköy, Boğazköy, Bayramdere ve Malkara bölgelerinde yollar göle dönerken, dere taşkınları yaşandı, evleri ve iş yerlerini su bastı. Denize açılamayan vatandaşlar ise evlerinin önünden balık tuttu.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde etkili olan yoğun yağış, günlük hayatı olumsuz etkiledi. İlçenin Yeniköy, Boğazköy, Bayramdere ve Malkara bölgelerinde yağışın etkisiyle cadde ve sokaklar suyla kaplandı. Bazı yollar göle dönerken, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Bölgede yaşanan taşkınlar nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

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Karacabey'in sahil kesimlerinde etkili olan yağışın ardından ortaya çıkan manzara dikkat çekti. Denizden balık tutmak için açılamayan vatandaşlar, suyla kaplanan alanlarda evlerinin önünden balık tuttu. Alışılmadık görüntüler, yağışın bölgede oluşturduğu tablonun ilginç anlarından biri oldu.

Boğazköy Mahallesi mevkisinde ise dere taşkını meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karayolları Genel Müdürlüğü ile Devlet Su İşleri'nin sorumluluk alanında bulunan menfezlerin tıkanması nedeniyle suyun tahliyesinde sorun yaşandı. Taşkının ardından bölgede su birikintileri oluşurken, ekipler harekete geçti.

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İhbar üzerine bölgeye sevk edilen BUSKİ Genel Müdürlüğüne bağlı 2 ekip ve 2 iş makinesi ile Karacabey Belediyesi ekipleri, taşkının etkilerini gidermek için çalışma başlattı. Ekiplerin tıkanan giderleri açmak ve biriken suyu denize tahliye etmek amacıyla çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Yoğun yağışın etkili olduğu bölgelerde su baskınları da yaşandı. Fındıklı Mahallesi'nde bazı evlere su girerken, BUSKİ ve belediye ekipleri, suyun tahliyesi ve taşkınların etkilerinin giderilmesi için çalışmalarını sürdürdü.

Yağış nedeniyle yollarda yer yer büyük su birikintileri oluştu. Sürücüler ilerlemekte zorlanırken, bölgede ulaşımda aksamalar yaşandı. Jandarma ekipleri de olayları yakından takip ederek bölgede çalışma ve kontrollerini sürdürdü.

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Yaşanan taşkınlar nedeniyle herhangi bir yaralanmanın meydana gelmediği öğrenildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından da bölgedeki gelişmelerin takip edildiği bildirildi.