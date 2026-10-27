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        Büyükorhanspor'da Ali Erdem dönemi başladı

        Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde Büyükorhanspor Kulübü'nün olağan kongresi gerçekleştirildi. Tek aday olarak kongreye katılan Ali Erdem, kulübün yeni başkanı seçildi. Yeni yönetimin öncelikli hedefleri arasında güçlü bir takım oluşturmak, kulübü kurumsal bir yapıya kavuşturmak ve ilçeye futbol sahası kazandırmak olduğu açıklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 11:51 Güncelleme:
        Büyükorhanspor'da Ali Erdem dönemi başladı

        Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde Büyükorhanspor Kulübü’nün olağan kongresi gerçekleştirildi. Tek aday olarak kongreye katılan Ali Erdem, kulübün yeni başkanı seçildi. Yeni yönetimin öncelikli hedefleri arasında güçlü bir takım oluşturmak, kulübü kurumsal bir yapıya kavuşturmak ve ilçeye futbol sahası kazandırmak olduğu açıklandı.

        Büyükorhanspor Kulübü’nün olağan kongresinde Ali Erdem başkanlığa seçilerek görevi devraldı. Yaklaşık 7 yıldır kulüp başkanlığı görevini yürüten Caner Sevik, görevini Ali Erdem’e devretti. Tek adaylı kongre olmasına rağmen kurumsal hazırlığı ve yönetim kurulu üyelerinin tek tek tanıtılmasıyla dikkat çeken kongrede, 18 kişilik yeni yönetim kurulu görevine başladı.

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        Kulübün yeni başkanı Ali Erdem, Büyükorhanspor’u sportif ve kurumsal açıdan daha ileriye taşımayı hedeflediklerini belirterek, güçlü bir takım kurmak, altyapıya önem vermek ve kulübün yönetim yapısını güçlendirmek için çalışmalara başladıklarını ifade etti. Erdem, 18 kişilik yönetim kurulunun aktif görev alacağı bir anlayışla hareket edeceklerini belirterek, Büyükorhanspor’un ilçeyi her yerde en iyi şekilde temsil eden ve herkesin gurur duyduğu bir kulüp olmasını istediklerini kaydetti.

        "Büyükorhan'a yeni saha kazandıracağız"

        Büyükorhanspor’un maçlarını kendi ilçesinde oynayabilmesi için futbol sahasına ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Erdem, bu konuda ilgili kurumlarla görüşmeler yaparak süreci yakından takip edeceklerini ve gerekli girişimleri başlatacaklarını söyledi. Yeni dönemde gençlerin futbola kazandırılması, altyapının güçlendirilmesi ve ilçedeki futbol heyecanının yeniden canlandırılması da kulübün öncelikli hedefleri arasında yer alıyor.

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        Ali Erdem, kongreye katılan siyasi temsilcilere, belediye başkanlarına, kurum temsilcilerine, muhtarlara, derneklere, sivil toplum kuruluşlarına ve tüm katılımcılara teşekkür ederek, yeni dönemin Büyükorhanspor ve Büyükorhan için hayırlı olmasını diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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