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        Nilüfer'in kadın muhtarları buluştu

        Nilüfer'de 26 Ekim Kadın Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte kadın muhtarlar bir araya geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 15:17 Güncelleme:
        Nilüfer'in kadın muhtarları buluştu

        Nilüfer’de 26 Ekim Kadın Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte kadın muhtarlar bir araya geldi.

        Nilüfer Belediyesi ile Nilüfer Kent Konseyi iş birliğiyle, 26 Ekim Kadın Muhtarlar Günü kapsamında Nilüferli kadın muhtarlar için özel bir kutlama etkinliği düzenlendi. Ata Çarşı’daki Nilüfer Kent Konseyi Çok Amaçlı Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe, Nilüfer Belediyesi Meclis Üyeleri Gülver Deniz ile Mehtap Esen, Nilüfer Kent Konseyi Genel Sekreteri Arzu Tan, Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Tülin Demir, Dış İlişkiler Müdürü Sanem Çetiner ve Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’in eşi Nuray Özdemir katıldı.

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        Nilüfer Belediyesi Dış İlişkiler Müdürü Sanem Çetiner, yaptığı konuşmada, tüm katılımcıların Kadın Muhtarlar Günü’nü kutlayarak, 26 Ekim’in aynı zamanda Türk kadınına muhtar seçme ve seçilme hakkının tanınmasının yıl dönümü olduğunu hatırlattı. Çetiner, "Nilüfer bir kadın şehri. Birlikte güçleniyor, birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

        Nilüfer Kent Konseyi Genel Sekreteri Arzu Tan ise kadın muhtarlardan mahalle komitelerine aktif destek vermelerini istedi.

        Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Tülin Demir de kadın muhtarların yerel yönetimdeki rollerine vurgu yaparak, "Kadın muhtarlarımız mahallelerin dinamiğini tutuyor" dedi.

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        Etkinlik, Nilüfer Belediyesi Roman Orkestrası’nın sahne almasıyla sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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