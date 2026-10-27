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        Bursa'da 29 Ekim Cumhuriyet Tenis Turnuvası düzenlendi

        Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında 29 Ekim Cumhuriyet Tenis Turnuvası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 12:21 Güncelleme:
        Bursa'da 29 Ekim Cumhuriyet Tenis Turnuvası düzenlendi

        Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında 29 Ekim Cumhuriyet Tenis Turnuvası düzenlendi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Tenis Federasyonu işbirliğinde Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla 29 Ekim Cumhuriyet Tenis Turnuvası gerçekleştirildi.

        Hüdavendigar Spor Tesislerinde üç gün süren müsabakalarda 8-9 ve 11-12 yaş kategorilerindeki çocuklar mücadele etti.

        Cumhuriyet Bayramı'nın heyecanını sporla bir arada yaşayan genç raketler, etkinlikte yeteneklerini sergileme fırsatı buldu.

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        Çocukları erken yaşta sporla buluşturmayı ve fiziksel aktiviteyi yaygınlaştırmayı amaçlayan turnuva, Cumhuriyet Bayramı coşkusuna ayrı bir heyecan kattı.

        Turnuvanın sonunda başarıya ulaşan genç sporcular, ödüllerini Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy'un elinden aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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