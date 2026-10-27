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        Yavuzselim'e yeni yaşam merkezi

        Yıldırım'ı daha sağlıklı, güvenli ve konforlu bir kente dönüştürmek için; ulaşımdan altyapıya kadar her alanda geliştirdiği projeleri bir bir hayata geçiren Yıldırım Belediyesi, vatandaşların yaşam kalitesini yükseltecek yatırımlarını da sürdürüyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 12:02 Güncelleme:
        Yavuzselim'e yeni yaşam merkezi

        Yıldırım’ı daha sağlıklı, güvenli ve konforlu bir kente dönüştürmek için; ulaşımdan altyapıya kadar her alanda geliştirdiği projeleri bir bir hayata geçiren Yıldırım Belediyesi, vatandaşların yaşam kalitesini yükseltecek yatırımlarını da sürdürüyor.

        2019 yılından bu yana; Piremir, GüllükMimarsinan, Millet ve Bağlaraltı Pazar alanlarını hizmete açan Yıldırım Belediyesi, Yavuzselim Mahallesi’ne kazandıracağı Kapalı Pazar Alanı ve Gençlik Merkezi’ndeki çalışmaların da sonuna yaklaştı. Yıkılan pazar alanının yerinde, 4 bin 500 metrekare taban alanı üzerine, 7 bin 200 metrekare inşaat alanına sahip yapı, zemin üstü bir kat olarak inşa ediliyor. İnşaat çalışmalarının aralıksız devam ettiği Yavuzselim Kapalı Pazar Alanı ve Gençlik Merkezi’nin; zemin katında 234 tezgahlı modern pazar alanı ve teknik birimler, birinci katında ise kütüphane, toplantı salonu, bilgisayar sınıfı, çocuk çalışma odası ve kafeterya yer alacak.

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        Yüzde 80’i tamamlandı

        Yavuzselim Kapalı Pazar Alanı ve Gençlik Merkezi’nde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. Çalışmalar tamamlandığında burası yalnızca bir pazar yeri değil; aynı zamanda gençlerimizin buluştuğu, çocuklarımızın kitap okuduğu, ailelerimizin nefes aldığı, mahalle sakinlerimizin sosyalleştiği bir yaşam merkezi haline gelecek. Şu anda inşa çalışmalarının yüzde 80’ninin tamamlandığı Yavuzselim Kapalı Pazar Alanı ve Gençlik Merkezimizi inşallah yakın zaman içinde hizmete açacağız" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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