Gemlik'teki zeytin atölyesi hükümlülere meslek edinme, çiftçiye pazar imkanı sunuyor

ELİF ÖZLEM ÇELİKLER - Bursa'daki Gemlik Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü, kendi zeytinliklerinden elde ettiği ürünlerin yanı sıra üreticilerden aldığı zeytinleri işleyerek hem bölge çiftçisine pazar imkanı sunuyor hem de hükümlülerin meslek edinmesine katkı sağlıyor.

Gemlik Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü bünyesindeki atölyede bir ziraat mühendisi, ziraat teknisyeni, 2 infaz ve koruma memuru ile 18 hükümlü görev yapıyor.

Kurumun bünyesinde bulunan 8 bin ila 10 bin ağaçtan elde edilen zeytinlerin yanı sıra Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi bulunan üreticilerden zeytin alınıyor. Bu zeytinler, teknik personelin kontrolünden geçirildikten sonra barem ölçülerine göre fiyatlandırılıyor.

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Atölyede yıllık 350-400 ton sofralık zeytin, 50 ila 70 ton da zeytinyağı üretiliyor.

İşlenen ürünler ceza infaz kurumlarının mutfak ve kantinleri, işyurdu müdürlüklerine bağlı satış mağazaları, Jandarma Genel Komutanlığı, öğretmenevleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçlarının karşılanmasında değerlendiriliyor.

- "Bölge ekonomisine büyük katkı sağlıyor"

Gemlik Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürü Gürsel Beliye, AA muhabirine, atölyenin hem üretim kapasitesinin hem de bölge çiftçisine sağladığı ekonomik katkının önemli olduğunu söyledi.

Bölgedeki yetiştiricilerden de zeytin alımı yapıldığını vurgulayan Beliye, "Bölge halkının ekonomisine de büyük katkı sağlanmaktadır. Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğümüzün alımlarında alıcıların ücretleri peşin ödendiği için çok memnuniyet duyulduğu geri dönüşlerden algılanmaktadır." diye konuştu.

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Beliye, ürünlerin atölyeye geldikten sonraki sürecine değinerek, "Atölyeye gelen zeytinler yağlık ve sofralık olarak teknik personelimiz tarafından ayrılıyor. Yağlık olanları asit dereceleri çok yükselmesin diye en kısa sürede yağhanelere gönderip yağlarını çıkarttırıyoruz." dedi.

Sofralık ürünlerin ise doğal fermantasyon sürecinden geçirildiğini anlatan Beliye, şöyle devam etti:

"Eğer sofralık, salamura zeytin olacaksa Gemlik Açık Ceza İnfaz Kurumumuz bünyesinde bulunan 42 adet 10'ar tonluk kuyulara basımı yapılıyor. Bu kuyularımızda 7-8 ay gibi bir fermantasyon işlemi yapıldıktan sonra haziran, temmuz aylarında kuyularımız açılıp, kamu kurum ve kuruluşların ihtiyacını karşılamak için dolum ünitesine gelip dolumları yapılmaktadır."

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Beliye, zeytinlerin doğal fermantasyonla hazırlanması nedeniyle lezzet olarak beğenildiğini kaydetti.

Atölyede çalışan hükümlülerin belge alarak kendilerini geliştirdiğine dikkati çeken Beliye, işyurtları kurumlarının asıl amacının hükümlülere meslek öğretmek, var olan mesleklerini geliştirerek onları topluma kazandırmak olduğunu vurguladı.

- "Sadece deniz tuzu kullanıyoruz"

Atölye teknisyeni Kuddusi Akkuş da hasat döneminde alınan zeytinlerin barem usulüyle sınıflandırıldıktan sonra kurum bünyesindeki 42 havuza yerleştirildiğini söyledi.

Zeytinlerin ortalama 8 ay boyunca fermantasyona tabi tutulduğunu belirten Akkuş, "Sadece deniz tuzu kullanıyoruz, onun haricinde herhangi bir katkı maddesi yoktur ürünlerimizde." ifadesini kullandı.

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Akkuş, atölyede üretilen zeytinyağlarının da kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanıldığını kaydetti.