Kestel Belediyesi'nin besyo hazırlık kursu üniversite kapılarını açtı

Kestel Belediyesi tarafından gençlerin üniversite hayallerine destek olmak amacıyla düzenlenen BESYO Hazırlık Kursu, önemli bir başarıya imza attı. Şubat ayında başlayan ve ağustos ayında tamamlanan eğitimlerin ardından kursa düzenli katılan öğrenciler, üniversitelerin spor bilimleri bölümlerine yerleşmeye hak kazandı.

Kestel Belediyesi, gençlerin üniversite hayallerini gerçeğe dönüştüren projeleriyle eğitim ve spor alanındaki çalışmalarının karşılığını almaya devam ediyor. Kestel Belediyesi'nin gençleri üniversitelerin spor bilimleri bölümlerine hazırlamak amacıyla hayata geçirdiği BESYO Hazırlık Kursu, aylar süren yoğun eğitim sürecinin ardından üniversiteye yerleşen öğrencileriyle adından söz ettirdi.

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Öğrencilere özel hazırlık programı

Kestel Belediyesi tarafından yürütülen eğitimler kapsamında, öğrencilerin fiziksel performanslarını geliştirmeye yönelik çalışmaların yanı sıra özel yetenek sınavlarının gerektirdiği teknik becerilere de ağırlık verildi.

Hazırlık programının ilk aşamasında öğrencilerin atletik kapasitelerini ve kondisyonlarını artırmaya yönelik antrenmanlar gerçekleştirildi. Bu çalışmaların ardından parkur performansları değerlendirilerek eksik yönleri tespit edilen kursiyerlere, ihtiyaçları doğrultusunda özel çalışma programları uygulandı.

Kestel Belediyesi tarafından yürütülen eğitim programıyla gençlerin özel yetenek sınavlarına fiziksel ve teknik açıdan en iyi şekilde hazırlanmaları sağlandı. Hazırlık süreci boyunca öğrencilerin fiziksel dayanıklılıklarını ve performanslarını artırmaya yönelik antrenmanlara devam edilirken, sınava yaklaşık bir buçuk ay kala parkur çalışmalarına ağırlık verildi.

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Üniversite hayalleri gerçeğe dönüştü

Kestel Belediyesi'nin gençlere sunduğu eğitim desteği, üniversite yerleştirme sonuçlarına da yansıdı. Hazırlık programına düzenli katılım sağlayan kursiyerlerin büyük bir bölümü, üniversitelerin spor bilimleri alanındaki bölümlerine yerleşerek akademik eğitimlerine devam etme hakkı kazandı.

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği ve Antrenörlük Eğitimi bölümlerini hedefleyen öğrenciler, üniversite sınavı, özel yetenek sınavı ve sporcu özgeçmişi puanlarının değerlendirildiği yerleştirme sürecine yönelik hazırlıklarını Kestel Belediyesi'nin sağladığı eğitim imkânlarıyla gerçekleştirdi.

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Başkan Erol: "Üniversiteye yerleşen gençlerimizi tebrik ediyor, bu süreçte emeği geçen eğitmenlerimize teşekkür ediyorum"

Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, gençlerin eğitim hayatlarına katkı sunan ve mesleki hedeflerine ulaşmalarını destekleyen projelere büyük önem verdiklerini belirterek, spor alanında sunulan imkânları her geçen gün geliştirdiklerini ifade etti.

Gençlerin yeteneklerini keşfedebilecekleri, kendilerini geliştirebilecekleri ve geleceklerini şekillendirebilecekleri fırsatlar oluşturmak için çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Başkan Erol, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Gençlerimizin hayallerine ulaşmalarını sağlamak, onların eğitim ve spor hayatlarına katkı sunmak bizim en önemli önceliklerimiz arasında yer alıyor. Kestel Belediyesi olarak her bir gencimizin yeteneğini geliştirebileceği, kendisini geleceğe en iyi şekilde hazırlayabileceği imkânlar oluşturmak için gayret gösteriyoruz. BESYO Hazırlık Kursumuzda eğitim alan gençlerimizin üniversitelere yerleşmesi, bu alanda ortaya koyduğumuz çalışmaların ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha gösterdi. Bizler gençlerimizin yalnızca bugünlerine değil, yarınlarına da yatırım yapıyoruz. Eğitimden spora, kültürden sanata kadar her alanda gençlerimizin yanında olmaya, onların hedeflerine ulaşmalarına katkı sağlayacak projeler üretmeye devam edeceğiz. Üniversiteye yerleşen gençlerimizi tebrik ediyor, bu süreçte emeği geçen eğitmenlerimize teşekkür ediyorum."