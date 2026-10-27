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        Keles'te üç mahalleyi birbirine bağlayan yolda çalışma yapılıyor

        Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Keles ilçesinde üç mahalleyi birbirine bağlayan yolda alt temel ve üst temel çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 12:16 Güncelleme:
        Keles'te üç mahalleyi birbirine bağlayan yolda çalışma yapılıyor

        Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Keles ilçesinde üç mahalleyi birbirine bağlayan yolda alt temel ve üst temel çalışmaları devam ediyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri, nisan ayında başlatılan ulaşım seferberliği kapsamında 6 ayda 380 kilometreden fazla sathi kaplama ve 80 kilometreden fazla sıcak asfalt kaplama çalışması yaptı.

        Çalışmalar kapsamında Bursa'ya toplam 30 kilometre uzunluğunda yeni imar yolu kazandırılırken belediye ekipleri, ekim ayında yol yenileme faaliyetine devam etti.

        Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Keles ilçesinin Issızören, Karaardıç ve Denizler mahallelerini birbirine bağlayan 17 kilometrelik güzergahta yol yenileme ve genişletme çalışmalarını sürdürüyor.

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        Çalışmalar kapsamında güzergah boyunca kademeli olarak kazı ve malzeme serimi yapılırken yolun alt temel ve üst temel imalatları gerçekleştiriliyor. İmalatların tamamlanmasının ardından güzergahta sathi kaplama uygulamasına geçilecek.

        Ayrıca mevcutta 5 metre olan ve yetersiz kalan yol genişliği de 9 metreye çıkarılacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte yol hem yenilenerek hem de genişletilerek daha kullanışlı hale gelecek.

        Böylece bölgedeki kırsal ulaşımın daha konforlu, güvenli ve modern bir yapıya kavuşması sağlanacak.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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