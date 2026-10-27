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        İnegöl Belediyesi'nden personele 2. yalın temelleri eğitimi

        İnegöl Belediyesi, göreve yeni başlayan ve daha önce Yalın Temelleri Eğitimine katılamayan personellere yönelik 2. Yalın Temelleri Eğitimi düzenledi. Eğitimde personele yönelik konuşan Başkan Alper Taban, amaçlarının kamu hizmetlerinde verimliliği arttırmak olduğunu söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 13:57 Güncelleme:
        İnegöl Belediyesi'nden personele 2. yalın temelleri eğitimi

        İnegöl Belediyesi, göreve yeni başlayan ve daha önce Yalın Temelleri Eğitimine katılamayan personellere yönelik 2. Yalın Temelleri Eğitimi düzenledi. Eğitimde personele yönelik konuşan Başkan Alper Taban, amaçlarının kamu hizmetlerinde verimliliği arttırmak olduğunu söyledi.

        İnegöl Belediyesi, kurumsal verimliliği artırmak ve hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla yürüttüğü kurum içi eğitim faaliyetleri kapsamında, 2. Yalın Temelleri Eğitimi düzenledi. Daha önce de gerçekleştirilen eğitim serisinin devamı niteliğindeki eğitime İnegöl Belediyesi bünyesinde göreve yeni başlayan personel ve ilk eğitime çeşitli sebeplerle katılamayan personeller katıldı.

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        122 personelin katılımıyla gerçekleştirildi

        İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ın da katıldığı eğitim programı, belediye binasında bulunan çok amaçlı salonda gerçekleştirildi. Eğitimde katılımcılara; Gemba (sahada yönetim ve gözlem), 5S (çalışma alanlarının organizasyonu ve düzeni), Öneri Sistemi (çalışan odaklı süreç iyileştirme) ve Performans Yönetimi başlıklarında detaylı bilgilendirmeler yapıldı. Eğitim, merkezi Bursa'da bulunan ve kurumsal süreçlerde verimlilik ile dijitalleşmeyi artırmaya yönelik çalışmalar yürüten Yalın Stratejiler Derneği (YSD) Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kara tarafından verildi. Eğitim programının sonunda düzenlenen törende ise eğitimi başarıyla tamamlayan 122 personele katılım sertifikaları takdim edildi.

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        Çok güzel işler yaptık

        Törende konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, eğitimlerin temel amacının sunulan kamu hizmetlerinde verimliliği artırmak ve kamu kaynaklarının etkin kullanımını sağlamak olduğunu söyledi. Başkan Taban, göreve yeni başlayan personelin kurumsal iş süreçlerine uyumunu destekleyen bu tür eğitim faaliyetlerinin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini ifade ederek; "Kurumumuzda kaizen çalışmalarını sahiplenelim istiyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana biz neler yapabiliriz, kamu hizmetlerini daha iyi nasıl verebiliriz düşüncesiyle bu noktaya geldik. Yaptığımız çok güzel işler var. Özellikle yalınlaştırmak, işimizi verimli yapmak, israfı önlemek gibi Her birinizin bakış açısı ve katkısıyla süreç iyi bir noktaya geldi. Ama bu yaptık bitti gibi bir şey değil, süreklilik önemli. Hatta bunu sadece İnegöl Belediyesinde değil, hayatımıza tatbik edelim. Bunun bireysel anlamda da kazanımları olacaktır. Ben katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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