Yıldırımlı çocukların tiyatro keyfi

Çocukların kültür ve sanatla iç içe büyümesini hedefleyen Yıldırım Belediyesi, minik izleyicilere ücretsiz tiyatro keyfi sunuyor.

Yıldırım Belediyesi, çocukların sanata olan ilgisini artıracak ve kültürel gelişimlerini destekleyecek etkinliklerine yenisini ekledi. ‘Evden Uzakta’ adlı çocuk tiyatrosu, Yıldırım’da minik izleyicilerle buluştu. Adile Naşit Çocuk Tiyatrosu’nda sahnelenen oyun, çocuklardan yoğun ilgi gördü. Salonu dolduran minikler, kent yaşamındaki tehlikeleri konu alan oyunu ilgiyle izledi. Çocukların yaşadıkları çevreye karşı daha dikkatli bakmalarını ve güvenlik konusunda bilinç kazanmalarını amaçlayan oyun, hem hikayesi hem de sahne performanslarıyla beğeni topladı.

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Çocuklar sanatla büyüyor

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, çocukların kültür ve sanatla erken yaşlarda tanışmasının kişisel gelişimleri açısından önemli olduğunu vurguladı. Tiyatronun çocukların hayal dünyasını zenginleştirdiğini ve farklı bakış açıları kazanmalarına katkı sağladığını belirten Başkan Yılmaz, "Yıldırım'da her çocuğumuzun kültür ve sanatla büyümesini önemsiyoruz. Evlatlarımızın en az bir sanat dalıyla ve bir spor branşıyla ilgilenerek yetişmelerini istiyoruz. Çocuklarımızın çok yönlü bireyler olarak büyümeleri adına tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Evlatlarımızın ufkunu genişletecek ve gelişimlerine katkı sunacak etkinliklerimize devam edeceğiz" dedi.