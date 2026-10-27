Bursa'da 1260 litre kaçak etil alkol ele geçirildi
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 1260 litre kaçak etil alkol ele geçirilen aracın sürücüsü gözaltına alındı.
Giriş: 27.10.2026 - 14:30 Güncelleme:
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 1260 litre kaçak etil alkol ele geçirilen aracın sürücüsü gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir araçta kaçak etil alkol taşındığı bilgisine ulaştı.
Ekiplerce durdurulan araçta 1260 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan sürücünün işlemleri sürüyor.
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