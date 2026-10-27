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        Bursa'da 1260 litre kaçak etil alkol ele geçirildi

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 1260 litre kaçak etil alkol ele geçirilen aracın sürücüsü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 14:30 Güncelleme:
        Bursa'da 1260 litre kaçak etil alkol ele geçirildi

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 1260 litre kaçak etil alkol ele geçirilen aracın sürücüsü gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir araçta kaçak etil alkol taşındığı bilgisine ulaştı.

        Ekiplerce durdurulan araçta 1260 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.

        Jandarma ekiplerince gözaltına alınan sürücünün işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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