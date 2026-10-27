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        Başkan Vekili Biba: Çekirge Teras, 2027'de Bursalılarla buluşacak

        Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, 'Çekirge Teras' projesinde incelemelerde bulundu. "Bursa'mıza yakışan bir proje olacak" diyen Başkan Vekili Biba, tesisi 2027 sonuna kadar Bursalılarla buluşturacaklarını söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 15:42 Güncelleme:
        Başkan Vekili Biba: Çekirge Teras, 2027'de Bursalılarla buluşacak

        Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, ‘Çekirge Teras' projesinde incelemelerde bulundu. "Bursa'mıza yakışan bir proje olacak" diyen Başkan Vekili Biba, tesisi 2027 sonuna kadar Bursalılarla buluşturacaklarını söyledi.

        Bursa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonuyla ‘Çekirge Teras' projesinde yapım çalışmaları başladı. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, çalışmaları yerinde denetledi.

        Projeyi 2027 yılı sonuna kadar Bursalıların hizmetine sunmayı hedeflediklerini belirten Başkan Vekili Şahin Biba, "Göreve geldiğimizde buradaki çalışmaların kaldığı yerden devam etmesi için süreci başlattık. Ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Hedefimiz, 2027 yılının sonuna kadar vatandaşlarımızla buluşturmak. Restoran ve kafelerden kültürel faaliyet alanlarına, kütüphanelerden çocuklarımız ve gençlerimiz için oluşturulacak alanlara kadar pek çok imkânı hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Bursa'mıza yakışan bir proje olacak. Tamamlanması için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

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        Kültür, sanat ve sosyal yaşam bir arada

        Daha önce otel olarak tasarlanan yapı, kültür merkezi ve millet bahçesi olarak yeniden düzenleniyor. Yaklaşık 40 bin metrekarelik alanda hayata geçirilen projede iki konferans salonu, 2 bin metrekarelik uyumayan kütüphane, 2 bin metrekarelik sanat galerisi, seminer ve toplantı salonları ile bilim ve teknoloji merkezi yer alıyor. Restoran ve kafeteryaların yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin B Kafe konsepti, çocuk oyun alanları ve spor salonlarının da bulunacağı proje, yaklaşık 20 bin metrekarelik millet bahçesini de kapsıyor. Ayrıca 300 araç kapasiteli kapalı ve açık otopark alanlarıyla vatandaşlara ulaşım ve kullanım kolaylığı sağlanması amaçlanıyor. Projenin tamamlanmasıyla Bursa'ya vatandaşların kültürel ve sosyal faaliyetlere katılabileceği, dinlenip vakit geçirebileceği yeni bir yaşam alanı kazandırılmış olacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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