Karacabey'de şiddetli yağış sonrası tüm ekipler seferber oldu

Karacabey'de etkili olan aşırı yağışların ardından belediye ekipleri ve ilgili kurumlar, olumsuzlukların giderilmesi için seferber oldu. Yağışlardan etkilenen Malkara, Yeniköy, Bayramdere, Boğazköy ve Ekmekçi mahallelerinde incelemelerde bulunan Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi ve yaşamın en kısa sürede normale dönmesi için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü belirtti. Başkan Karabatı, "Hemşehrilerimizin zor günlerinde yanlarında olmak, sorunlarına hızlı ve kalıcı çözümler üretmek en temel sorumluluğumuz. Tüm imkânlarımızla sahadayız." dedi.

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Karacabey'de dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağışlar, özellikle kırsal mahallelerde hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun yağışların ardından meydana gelen su taşkınları ve biriken yağmur suları nedeniyle Malkara, Yeniköy, Bayramdere, Boğazköy ve Ekmekçi mahallelerinde olumsuzluklar yaşandı.

Yağışların ardından Karacabey Belediyesi, ilgili kamu kurumlarıyla koordineli şekilde harekete geçerek sabahın erken saatlerinden itibaren saha çalışmalarına ağırlık verdi. Vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkileyen durumların ortadan kaldırılması, taşkın sularının kontrol altına alınması ve benzer sorunların önüne geçilmesi amacıyla ekipler yoğun mesai harcadı.

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Başkan Karabatı afet bölgesinde incelemelerde bulundu

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, İlçe Kaymakamı Cemalettin Yılmaz ve AK Parti Karacabey İlçe Başkanı Gültekin Saygısever ile birlikte yağışlardan etkilenen mahalleleri ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Malkara, Yeniköy, Bayramdere ve Boğazköy mahallelerinde gerçekleştirilen incelemelerde yağışın oluşturduğu olumsuzluklar değerlendirilirken, vatandaşların yaşadığı sorunlar ve ihtiyaçlar ele alındı.

Başkan Karabatı, ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde yürütülen müdahale ve iyileştirme çalışmalarının önemine dikkat çekerek önceliklerinin vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak, yaşanan mağduriyetleri en kısa sürede gidermek olduğunu vurguladı.

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Taşkın sularına müdahale edildi, ıslah çalışmaları gerçekleştirildi

Şiddetli yağışların ardından özellikle su birikintilerinin ve taşkınların meydana geldiği noktalarda belediye ekipleri tarafından müdahale çalışmaları yürütüldü. Sahada yapılan çalışmalar kapsamında taşkın sularının tahliyesi ve su akışının düzenlenmesine yönelik müdahaleler gerçekleştirilirken, sorun yaşanan bölgelerde ıslah çalışmalarına da ağırlık verildi.

Yağışın etkilerini azaltmak, suyun kontrollü şekilde akışını sağlamak ve vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak amacıyla ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde çalışmalar sürdürüldü. Karacabey Belediyesi, yalnızca mevcut olumsuzlukların giderilmesine değil, benzer yağışlarda oluşabilecek risklerin azaltılmasına yönelik ihtiyaçların belirlenmesine de önem veriyor.

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Başkan Karabatı: "Hemşehrilerimizi hiçbir şartda yalnız bırakmayacağız"

Yaşanan olumsuzlukların ardından açıklamalarda bulunan Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, belediye olarak ilk andan itibaren ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde hareket ettiklerini belirterek şu değerlendirmelerde bulundu: "Karacabey'imizde dün akşam etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle Malkara, Yeniköy, Bayramdere ve Boğazköy mahallelerimizde çeşitli olumsuzluklar yaşandı. Yağışların ardından ekiplerimizle birlikte hızlı bir şekilde harekete geçtik. Sabahın erken saatlerinden itibaren ilgili kurumlarımızla koordineli olarak sahada çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

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Bizim için en önemli konu hemşehrilerimizin can ve mal güvenliğidir. Vatandaşlarımızın yaşadığı her sıkıntıyı kendi sıkıntımız olarak görüyoruz. Bu anlayışla ekiplerimiz, taşkınların etkilerini ortadan kaldırmak ve hayatın yeniden normal seyrine dönmesini sağlamak için yoğun bir gayret gösteriyor. İlgili tüm kurumlarımızla dayanışma içerisinde, ihtiyaç duyulan her noktaya müdahale edilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Karacabey Belediyesi olarak iyi günde de zor günde de hemşehrilerimizin yanındayız. Hiçbir vatandaşımızın kendisini yalnız hissetmesini istemiyoruz. Yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi ve gerekli iyileştirmelerin yapılması için tüm imkânlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz."

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"Önceliğimiz sorunları gidermek ve kalıcı tedbirler almak"

Aşırı hava olaylarına karşı hazırlıklı olmanın ve kurumlar arası koordinasyonun önemine de değinen Başkan Karabatı, yağış sonrası gerçekleştirilen müdahalelerin yanı sıra risk oluşturan noktaların değerlendirilmesinin de önemli olduğunu ifade etti.

Karabatı, "Yaşadığımız bu tür olumsuzluklar, altyapı ve taşkın önleme çalışmalarının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor. Önceliğimiz bugün yaşanan sorunları gidermek, ardından da benzer durumlarda vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için gerekli tedbirleri değerlendirmektir.

İlçemizin her mahallesi bizim için aynı derecede kıymetli. Merkezimizde de kırsal mahallelerimizde de vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için çalışmaya devam edeceğiz. Bu süreçte büyük bir özveriyle görev yapan belediye personelimize ve ilgili kurumlarımızın tüm ekiplerine teşekkür ediyorum.

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Yağışlardan etkilenen bütün hemşehrilerimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ilçemizi, şehrimizi ve ülkemizi her türlü doğal afetten korusun" ifadelerine yer verdi.