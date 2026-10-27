Nilüfer'de "Gastroetnomüzikolojik Kaynatmalar" yeni döneme başladı

Nilüfer Belediyesi'nin ilgiyle takip edilen "Gastroetnomüzikolojik Kaynatmalar" söyleşi serisinin, yeni dönemi başladı. Prof. Dr. Özlem Doğuş Varlı'nın kurgusu ve sunumuyla hayata geçirilen programın ilk buluşması, "Plak Döner, Çatal Şıkırdar: Cumhuriyet'in Sofraları ve Sesleri" temasıyla düzenlendi.

Nilüfer Belediyesi tarafından gerçekleştirilen, Prof. Dr. Özlem Doğuş Varlı'nın kurgusu ve sunumuyla yapılan "Gastroetnomüzikolojik Kaynatmalar" programı yeni dönemde de devam ediyor. Pancar Deposu'nda "Plak Döner, Çatal Şıkırdar: Cumhuriyet'in Sofraları ve Sesleri" adını taşıyan ilk etkinliğin konukları viyolonsel sanatçısı İdil Onaran Sulaoğlu ile taş plak koleksiyoncusu ve araştırmacı Cemal Ünlü oldu.

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Gastronomi uygulama alanı ile etnomüzikoloji disiplinini birleştiren ve 2000'li yıllarda önerdiği kavramla yola çıkan Prof. Dr. Özlem Doğuş Varlı, etkinlik serisinin temel amacının kültürel hafızayı canlandırmak olduğunu vurguladı.

Özlem Doğuş Varlı, Cumhuriyet döneminin toplumsal hayata getirdiği yenilikler ve bu dönüşümde Bursa'nın üstlendiği rolün önemine değindi. Osmanlı'nın son döneminde ve İstanbul merkezli Batılılaşma hareketlerinde restoran, pastane ve dışarıda yemek yeme kültürünün daha çok saray çevresiyle sınırlı kaldığını ifade eden Varlı, "Cumhuriyetle birlikte bu davranış biçimleri değişti. Halk da bu hizmetlerden yararlanmaya başladı" dedi.

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Cemal Ünlü de, Mustafa Kemal Atatürk'ün akşam sofralarının bütçeye uygun ve gösterişten uzak masalar olduğunu dile getirdi. Bu sofralara heyetlerin davet edildiğini aktaran Ünlü, Atatürk'ün ve davetlilerin huzurunda mahur faslı icra edildiğini belirtti.

İdil Onaran Sulaoğlu ise Atatürk'ün Cumhuriyet'i kurarken müziği bir Batılılaşma ve modernleşme projesi olarak ele aldığını vurguladı. Türk müziğini dünyaya tanıtmak amacıyla başlatılan müzik devrimine değinen Sulaoğlu, "19041908 yılları arasında doğan ve ‘Türk Beşleri' olarak anılan Cemal Reşit Rey, Ahmet Adnan Saygun, Ulvi Cemal Erkin, Hasan Ferit Alnar ile Necil Kazım Akses devlet teşvikiyle yurt dışında eğitim alarak yetiştiler" dedi.

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Söyleşide müzik konseri de sunuldu. Mazi Kalbimde Bir Yaradır tangosu, Yanık Ömer ve Sarı Zeybek gibi eserler seslendirildi.

Etkinlik sonunda konuklara özel bir menü sunuldu. Katılımcılara tarhana çorbası, üzüm hoşafı, köy ekmeği, mousseline soslu kuşkonmaz ve marşal pastası ikram edildi.