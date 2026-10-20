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        Bursa Ticaret Borsası'nda seçim heyecanı

        Bursa Ticaret Borsası'nda yeni dönemin meclis ve meslek komitesi üyelerini belirlemek üzere seçim süreci başladı. 8 meslek komitesi ve 22 meclis üyesi belirlenecek. Seçimde tek aday olan İbrahim Özhan da sandık başına giderek oyunu kullandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 12:10 Güncelleme:
        Bursa Ticaret Borsası'nda seçim heyecanı

        Bursa Ticaret Borsası'nda yeni dönemin meclis ve meslek komitesi üyelerini belirlemek üzere seçim süreci başladı. 8 meslek komitesi ve 22 meclis üyesi belirlenecek. Seçimde tek aday olan İbrahim Özhan da sandık başına giderek oyunu kullandı.

        Bursa Ticaret Borsası'nda yeni dönemin yönetim kadrolarını belirleyecek seçimler için üyeler sandık başına gitti. Sabah saat 09.00 itibarıyla başlayan oy verme işlemleri, borsa binasında kurulan 8 sandıkta gerçekleştiriliyor. 8 meslek komitesinin üyeleri ile 22 meclis üyesi belirlenecek. Saat 17.00'de sona erecek oy verme işleminin ardından sandıklar açılarak sonuçlar netleşecek.

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        Seçimde tek aday olarak yer alan İbrahim Özhan, oyunu kullandıktan sonra açıklamalarında, Türkiye genelinde oda ve borsa seçimlerinin devam ettiğini belirten Özhan, "Bildiğiniz gibi Türkiye genelinde il ve ilçelerde, Ticaret Odası ve sanayi ve borsalarında seçimler tüm hızıyla devam etmektedir. Bugün Bursa Ticaret Borsamızın seçimlerini gerçekleştireceğiz. 8 komitede 21 meclis üyesi ve meclis komite arkadaşlarımız seçimlerini gerçekleştirecekler. Bu vesileyle Türkiye'deki tüm il ve ilçe oda seçimlerinde meclis üyesi olmuş, Türkiye Odalar Borsalar Birliği delegesi olmuş ve yönetim kuruluna seçilmiş arkadaşlara tebrik ve teşekkür ediyorum" dedi.

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        "Türkiye genelinde 14'üncü sırada yer almaktadır"

        Bursa Ticaret Borsası'nın köklü geçmişine ve işlem hacmine dikkat çeken Özhan, "Bursa Ticaret Borsası 1924 yılında kurulmuş zâhire borsasıdır ve bugün bin aşkın üyesiyle Bursa'ya hizmet etmektedir. İşlem hacmine baktığımız zaman bugün Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, borsalar arasında 14. sırasında yer almaktadır. Tabii ayrıca biraz önceki söylediğim gibi bir teşekkürde Matlı başkanıma yapmak istiyorum. Çünkü üç dönem boyunca bizlere liderlik yaptı ve birçok önemli projede birlikte imza atmanızı sağladı. Bu vesileyle yeni dönemde BTSO başkanını tebrik eder, yönetim kuruluna başarılar dilerim" diye konuştu.

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        Bursa Ticaret Borsası'nda oy verme işleminin. tamamlanmasının ardından yapılacak sayımla yeni dönemde görev alacak meclis ve meslek komitesi üyeleri belli olacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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