Bursa'nın hafızası Yıldırım'da canlanacak

Hayata geçirdiği çalışmalarla Bursa’nın kültürsanat hayatına canlılık getirirken, kent tarihine de ışık tutan Yıldırım Belediyesi, önemli bir projeye daha imza atıyor. ‘Bursa’nın Hafızası’ programı ile kent tarihine ve kültürüne katkı yapan önemli isimler Bursalılarla buluşacak.

Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen programla, Bursa’nın yakın geçmişine tanıklık eden isimlerin hatıraları katılımcılarla buluşacak, kent tarihi ve toplumsal hafıza tekrar canlandırılacak. Geçmişle gelecek arasında köprü olacak programlar kapsamında; Nesibe Günalp Kal, Prof. Dr. Mustafa Kara, M. Safiyyüddin Erhan, Prof. Dr. Osman Çetin ve Prof. Dr. Süreyya Beyzadeoğlu kent tarihine ışık tutacak. Alev Alatlı Şehir Düşünce ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek programlarda Ahmet Şevki Şakalar moderatörlük edecek.

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Kuşaklar arası bağ kurulacak

Bursa’nın tarihi ve kültürel birikimiyle çok kıymetli bir mirasa sahip olduğunu vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Bu mirası korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak sorumluluğu. Çünkü bir şehri şehir yapan yalnızca yapıları ve sokakları değil; o şehrin hafızası, hikayeleri, değerleri ve insanlarıdır. Kültür ve sanat çalışmalarımızı, şehrimizin tarihi ve kültürel kimliğini yaşatma anlayışıyla sürdürüyoruz. ‘Bursa’nın Hafızası’ programımızla, kentimizin yakın tarihine tanıklık etmiş, bilgi ve birikimleriyle Bursa’nın kültür hayatına katkı sunmuş kıymetli isimleri hemşehrilerimizle buluşturuyoruz. Bu buluşmalarla geçmişin hatıralarını yeniden gün yüzüne çıkarırken, kuşaklar arasında güçlü bir bağ kurmayı da amaçlıyoruz. ‘Bursa’nın Hafızası’na katkı sunacak değerli konuklarımıza ve programın hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm hemşehrilerimizi bu anlamlı kültür yolculuğuna katılmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.