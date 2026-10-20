Osmangazi'de 9 ayda yüzlerce ton atık geri dönüşüme kazandırıldı Osmangazi Belediyesi'nden geri dönüşümde büyük başarı

Osmangazi Belediyesi, çevre kirliliğini önlemek, doğal kaynakları korumak ve atıkları yeniden ekonomiye kazandırmak amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalarla sürdürülebilir bir geleceğe katkı sunuyor. Sıfır atık anlayışı doğrultusunda ilçenin dört bir yanında yürütülen faaliyetler kapsamında, 2026 yılının ilk 9 ayında binlerce ton atık toplanarak geri kazanım ve bertaraf süreçlerine dahil edildi.

Gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir kent bırakma hedefiyle hareket eden Osmangazi Belediyesi, farklı türdeki atıkların çevreye zarar vermeden değerlendirilmesi için kapsamlı bir çalışma yürütüyor. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’nde ambalaj atığı, bitkisel atık yağ, atık pil, elektronik atık, floresan atık, giysi atıkları, ömrünü tamamlamış lastik, atık ilaç ve zirai ilaç ambalaj atıkları türlerine göre ayrıştırılarak ilgili tesislere yönlendiriliyor. Geri dönüştürülebilir malzemeler yeniden üretim döngüsüne kazandırılırken, insan sağlığı ve doğa açısından tehlike oluşturan atıkların bertaraf ücretleri karşılanarak güvenli yöntemlerle imha edilmesi sağlanıyor. Özellikle elektronik cihazlarda bulunan altın ve gümüş gibi değerli metallerin geri kazanılması, ekonomik kaynakların verimli kullanılmasına da katkıda bulunuyor.

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Geri dönüşümle geleceğe yatırım

Çevre odaklı çalışmalarını yıl boyunca sürdüren Osmangazi Belediyesi, 2026 yılının ilk 9 aylık döneminde 4 bin 813 ton ambalaj atığı, 6 bin 113 kilogram atık pil, 127 bin 483 kilogram bitkisel atık yağ, 22 bin 153 kilogram elektronik atık, 587 kilogram floresan, 128 bin 829 kilogram giysi, 17 bin 230 kilogram lastik, bin 895 kilogram atık ilaç ve bin 500 kilogram zirai ilaç atığı topladı. Elde edilen veriler, farklı atık türlerinin kontrollü biçimde yönetilmesine yönelik çalışmaların kapsamını ortaya koyarken, geri kazanım uygulamalarıyla doğal kaynakların korunması ve çevresel sürdürülebilirliğin desteklenmesi hedeflendi.

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Atıkların yeniden değerlendirilmesini sağlıyoruz

Osmangazi Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü bünyesindeki 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’nde 14 farklı atık grubunun toplama ve depolama işlemlerini yürüttüklerini belirten Osmangazi Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Rüveyşa Burça Turan, çalışmalar hakkında detaylı bilgi verdi. Turan, sözlerine şu şekilde devam etti:

"2026 yılının ilk 9 ayında 4 bin 813 ton ambalaj atığı topladık. Topladığımız atıkları, toplama ve ayırma tesislerinde türlerine göre ayrıştırdıktan sonra geri dönüşüm tesislerine gönderiyoruz. Böylece atıkların yeniden değerlendirilmesini sağlayarak hem çevrenin korunmasına hem de ekonomiye katkıda bulunuyoruz. Ambalaj atıklarını kapıdan toplama uygulamalarıyla, evlerden, okullardan ve resmi kurumlardan temin ediyoruz. Atıkları tehlikeli ve tehlikesiz olmak üzere gruplara ayırıyoruz. İlk 9 ayda 6 bin 113 kilogram atık pil topladık. Bitkisel atık yağları da hanelerden ve restoran gibi işletmelerden alıyoruz. Bu dönemde toplam 127 bin 483 kilogram bitkisel atık yağ topladık. Bitkisel atık yağların suya karışması, yer altı ve yer üstü su kaynaklarının kirlenmesine ve toprak kirliliğine neden oluyor. Bu yağların geri dönüşüme kazandırılması, çevresel faydalarının yanı sıra ekonomik açıdan da önemli katkılar sağlıyor. Elektronik atıklar da içerisinde kıymetli madenler barındıran ve tehlikeli atık niteliği taşıyabilen atık grupları arasında yer alıyor. Evlerde kullanılmayan televizyonlar, buzdolapları, küçük ev aletleri ve diğer elektronik eşyalar, kullanım ömürlerini tamamladıklarında atık haline geliyor. Bu ürünleri toplayarak geri dönüşüm tesislerine gönderiyoruz. Burada altın ve gümüş gibi değerli metaller ayrıştırılarak ekonomiye kazandırılıyor; kalan parçalar ise uygun yöntemlerle geri dönüştürülüyor veya bertaraf ediliyor. 2026 yılının ilk 9 ayında toplam 22 bin 153 kilogram elektronik atık topladık."

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"Çevreye zarar vermelerinin önüne geçiyoruz"

Floresan atıklarını diğer atıklardan ayrı topladıklarını belirten Turan, "Floresanların içerisinde cıva buharı bulunuyor. Kırılmaları durumunda ortaya çıkan cıva, insan sağlığı açısından tehlike oluşturabiliyor. Bu nedenle floresan atıklarının dikkatli bir şekilde toplanması ve uygun yöntemlerle bertaraf edilmesi gerekiyor. 2026 yılının ilk 9 ayında 587 kilogram floresan atığı topladık. Atık giysilerin toplanması için vatandaşlarımızı giysi kumbaralarını kullanmaya ve kıyafetlerini muhtarlıklara teslim etmeye yönlendiriyoruz. Yılın ilk 9 ayında toplam 128 bin 829 kilogram giysi atığı topladık. Topladığımız giysiler arasında kullanılabilir durumda olanları ayrıştırarak değerlendiriyoruz. Bu giysilerin, belediyemizin Sevgi Mağazası aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılmasını sağlıyoruz. Kullanım ömrünü tamamlamış lastiklerin doğaya gelişigüzel bırakılması veya yakılması çevre kirliliğine yol açıyor. Bu nedenle söz konusu atıkları toplayarak çevreye zarar vermelerinin önüne geçiyoruz. İlk 9 ayda 17 bin 230 kilogram ömrünü tamamlamış lastik topladık" diye konuştu.

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Tehlikeli atık grubunda yer alan atık ilaçların toplanması için eczanelere özel atık ilaç kutuları yerleştirdiklerini söyleyen Turan, "Ocak ayından bu yana toplam bin 895 kilogram atık ilaç topladık. Topladığımız ilaçları, bertaraf ücretlerini karşılayarak çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf ediyoruz. Ayrıca, çiftçilerimizin zirai ilaç atıklarını güvenli bir şekilde bırakabilmeleri amacıyla 7 farklı köyümüzde kolayca ulaşabilecekleri noktalara zirai ilaç atığı toplama konteynerleri yerleştirdik. Çiftçilerimiz, kullandıkları zirai ilaçların ambalajlarını bu konteynerlere bırakabiliyor. Tehlikeli atık niteliği taşıyan bu ambalajların doğaya bırakılması veya yakılması çevreye ciddi zararlar verebiliyor. Bu nedenle konteynerlerde biriktirilen zirai ilaç ambalajlarını toplayarak bertaraf ücretlerini karşılıyor ve çevreye zarar vermeyecek yöntemlerle bertaraf edilmelerini sağlıyoruz. 2026 yılının ilk 9 ayında toplam bin 500 kilogram zirai ilaç atığı topladık" dedi.

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Vatandaşlar, atıkların toplanması ve atık yönetimi kapsamında ihtiyaç duydukları materyallerle ilgili taleplerini, Osmangazi Belediyesi’nin 444 16 01 numaralı çağrı merkezi aracılığıyla İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’ne iletebiliyor. Gelen başvurular, ilgili ekipler tarafından değerlendirilerek en geç üç iş günü içerisinde karşılanıyor.