Yeşim Grup'ta "Güçlü Omurga, Güçlü Kadın" buluşması

Yeşim Grup, çalışanlarının omurga sağlığını desteklemek amacıyla Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu (TSKF) tarafından hayata geçirilen OMEGA8 Kadınlara Yönelik Omurga Sağlığı Eğitim Programı'nın ilk oturumuna, 16 Ekim Dünya Omurga Günü'nde ev sahipliği yaptı.

Yeşim Grup, Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu’nun "Kadın İçin Sağlık" ana proje başlığı altında yürüttüğü OMEGA8 (OmurgaEgzersizAktivite) Kadınlara Yönelik Omurga Sağlığı Eğitim Programı'nın ilk etabına 16 Ekim Dünya Omurga Günü kapsamında çalışanlarının yoğun katılımıyla ev sahipliği yaptı. Büyük Konferans Salonu'nda "Güçlü Omurga, Güçlü Kadın" başlığıyla düzenlenen etkinliğe Fizyoterapist Gülden Nazlı Aktepe konuk oldu.

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Fizyoterapist Gülden Nazlı Aktepe sunumunda doğru duruş, omurgayı koruma yöntemleri ve iş ile ev yaşamında güvenli hareket stratejilerini ele aldı. Belboyun egzersizlerinin de yer aldığı söyleşide, sağlıklı bir omurganın kadınların fiziksel ve bireysel güçlenmesindeki rolü üzerinde duruldu.

Etkinlikte söz alan TSKF Başkan Vekili Filiz Yayla, "Bugün burada, Kadın İçin Sağlık ana başlığımız altında hayata geçirdiğimiz OMEGA8 programının ilk oturumu için bir aradayız. Bu programla kadınlarımızın omurga sağlığı konusunda bilgi ve farkındalığını artırmayı, doğru hareket alışkanlıkları kazanmalarını ve sağlıklı bir yaşamı desteklemeyi amaçlıyoruz. Programı üniversitelerimizle iş birliği içinde yürütüyoruz. 8 hafta boyunca uzmanlarımızla birlikte önce omurga ve ağrı farkındalığını konuşacağız. Sonra evde ve işte doğru beden kullanımına, güvenli hareket ve egzersize bakacağız. Stres, uyku ve gevşeme konularını ele alacağız. Son olarak da bu kazanımları günlük yaşama taşıyabilmemiz için sürdürülebilir sağlıklı alışkanlıkları paylaşacağız. Bu ilk oturuma ev sahipliği yaptığı için Yeşim Grup'a teşekkür ederim." diye konuştu.

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Programın kapanışında konuşan Yeşim Grup Kurumsal İletişim ve Marka Direktörü Dilek Cesur ise 8 hafta boyunca katılımcılarla egzersiz çalışmaları üzerinden sürecek program boyunca Yeşim Grup'un, çalışanlarının omurga sağlığını desteklemek amacıyla yer almaya devam edeceğini belirtti.