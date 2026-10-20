Klarnetin yıldızları Bursa'da sahne aldı Mehterler Buluşması'nda muhteşem final

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa’nın fethinin 700. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen ‘Mehterler Buluşması’, klarnet virtüözleri Hüsnü Şenlendirici ve Serkan Çağrı’nın sahne aldığı görkemli konserle sona erdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, dört farklı şehirden mehter takımlarının katılımıyla gerçekleştirilen ‘Mehterler Buluşması’, vatandaşları tarihi marşlarla buluşturdu. Etkinlikler kapsamında İstanbul Türk Tarihi Musikisi Mehter Takımı, Konya Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı, Bursa Uludağ Mehteran Takımı ve Tarihi Bursa Mehter Takımı, fetih coşkusunu şehrin dört bir yanına taşıdı.

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Bursa’nın fethinin 700. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen organizasyonların final gecesinde, Türk müziğinin usta klarnet sanatçıları Hüsnü Şenlendirici ve Serkan Çağrı sahne aldı. Geceye, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba’ya vekaleten Osman Şahin ve Kevser Öztürk, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şef Eray İnal yönetimindeki Anatolian Symphonic Project eşliğinde sahne alan sanatçılar, sergiledikleri performansla müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Mehter ezgileri senfonik müzikle buluştu

İstanbul Türk Tarihi Musikisi Mehter Takımı’nın da geleneksel mehter ezgileriyle eşlik ettiği konserde, Türk müziğinin köklü mirası senfonik müzikle buluştu. Klarnetin büyüleyici tınılarının mehterin coşkulu ezgileriyle buluştuğu gecede, sanatçılar dinleyicilerden büyük alkış aldı. Ücretsiz konsere yoğun ilgi gösteren Bursalılar, kültürel mirasın müzikle yaşatıldığı organizasyon için Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. ‘Mehterler Buluşması’, geleneksel ezgileri klarnet tınısı ve batı müziği enstrümanlarıyla buluşturan final konseriyle tamamlandı.

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‘700 Yılın sesi Bursa Mehteri Sergisi

‘Mehterler Buluşması’ etkinlikleri kapsamında Merinos AKKM Osmangazi Salonu Fuaye Alanı’nda ‘700 Yılın Sesi Bursa Mehteri’ sergisi de gösterime açıldı. Sergide, mehter musikisinin tarihi kökleri, Osmanlı dönemindeki mehterhâne teşkilatı, geleneksel çalgılar, tören ve yürüyüş kültürü ile mehter geleneğinin tarihi dönüşümü ve Avrupa müziği üzerindeki etkileri anlatılıyor. ‘700 Yılın Sesi Bursa Mehteri’ sergisi, 1724 Ekim tarihleri arasında vatandaşların ziyaretine açık olacak.