İnegöl Belediyesi'nden sıfır atık etkinliğinde örnek uygulama

İnegöl Belediyesi, Bursa'da düzenlenen "Sürdürülebilir ÇevreSıfır Atık Eğitimi" programında açtığı stantla çevre ve sıfır atık alanındaki çalışmalarını tanıttı. İnegöl Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından kurulan stantta gerçekleştirilen uygulamalar ve farkındalık etkinlikleri yoğun ilgi görürken, broşür yerine karekodlu dijital tanıtım uygulaması da ziyaretçilerin dikkatini çekti.

İnegöl Belediyesi, AK Parti Bursa İl Kadın Kolları tarafından 17 Ekim'de Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Sıfır Atık Kadınla Mümkün" ve "Sürdürülebilir ÇevreSıfır Atık Eğitimi" başlığıyla düzenlenen programda çevre ve sıfır atık uygulamalarını tanıttı. Programda sıfır atık çalışmalarını farklı yaş gruplarından katılımcılarla buluşturan İnegöl Belediyesi'nin standında, gün boyunca devam eden etkinliklerde atıkların yeniden değerlendirilmesi, geri dönüşümün yaygınlaştırılması ve çevre bilincinin artırılmasına yönelik uygulamalar gerçekleştirildi.

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İnegöl Belediyesi standında uygulanan dijital tanıtım yöntemi, etkinliğin öne çıkan çalışmalarından biri oldu. Basılı broşür dağıtmak yerine masa üzerine yerleştirilen karekodlarla ziyaretçilerin belediyenin sıfır atık ve çevre uygulamalarına dijital ortamda ulaşması sağlandı. Karekodların bulunduğu alanda yer alan "Broşür bastırmadık, karekod ile sıfır atığa destek veriyoruz" mesajı ise ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Standı ziyaret eden katılımcılar, telefonlarıyla karekodları okutarak İnegöl Belediyesi'nin çevre ve sıfır atık çalışmalarını inceleme fırsatı buldu. Bu uygulamayla hem basılı materyal kullanımının azaltılmasına dikkat çekildi hem de çevre dostu uygulamaların dijital kanallar aracılığıyla tanıtılabileceğine örnek oluşturuldu.

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İnegöl Belediyesi standında sıfır atık bilincini uygulamalı etkinliklerle desteklemek amacıyla mum workshopu düzenlendi. Atıkların yeniden kullanıma kazandırılmasına dikkat çekilen etkinlikte, malzemelerin değerlendirilmesi ve kaynakların verimli kullanılması konusunda farkındalık oluşturuldu. Çocuklara yönelik etkinlikler de programın ilgi gören bölümleri arasında yer aldı. Çocuklara balonlar dağıtılırken, pet şişelerin potaya atılmasıyla gerçekleştirilen geri dönüşüm toplama etkinlikleri sayesinde geri dönüşümün önemi eğlenceli bir ortamda anlatıldı. Çok sayıda kadın da İnegöl Belediyesi'nin etkinliklerine katılarak çalışmalara ilgi gösterdi.

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AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ile AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman da İnegöl Belediyesi standını ve workshop etkinlik alanını ziyaret etti. İnegöl Belediyesi, program boyunca gerçekleştirdiği tanıtım ve farkındalık çalışmalarıyla hem ilçede hayata geçirilen çevre uygulamalarını daha geniş kitlelere duyurma imkânı buldu hem de sıfır atık konusunda örnek bir yaklaşım sergiledi.