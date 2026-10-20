Bursa'da üretilen buzdolabı özellikli masa 63 ülkeye gönderiliyor

BURCU İNANIR KARAGÖZ - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya firması tarafından üretilen buzdolabı özellikli masa yerli ve yabancı alıcılardan talep görüyor.

Eksi 20 dereceye kadar soğutma özelliğine sahip bir buzdolabının entegre edildiği masa, yat, veranda, teras ve havuz başı gibi alanlarda tercih ediliyor.

Porselen malzemeyle geliştirilen, yüksekliği ile sıcaklığı ayarlanabilen masa, ABD, Almanya, Fransa, Avusturya ve Balkan coğrafyası başta olmak üzere 63 ülkeye ihraç ediliyor.

Şirket ortaklarından Görkem Parlar, AA muhabirine, makine mühendisi ağabeyiyle özgün mobilya tasarımları yaptıklarını söyledi.

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Geliştirdikleri buzdolabı özellikli masanın patentini aldıklarını dile getiren Parlar, şöyle devam etti:

"Bu masayı tasarlarken aslında daha çok yatlarda, havuz başlarında, verandalarda, teraslarda kullanılabileceğini düşünerek tasarladık. İçinde eksi 20 dereceye kadar dondurucu özellikli buzdolabımız mevcut. Soğuk içeceklerinizi burada saklayabilirsiniz. Aynı zamanda porselen üst yüzeyler, kullanıcılar tarafından da çok sevilen bir materyal. Çizilmez, yanmaz, yapışmaz ya da herhangi bir meyve ya da başka bir sıvıyla reaksiyon göstermez. Bu sebeple çok tercih ediliyor."

- "Çok büyük ilgi gördü"

Parlar, ürünün 12 volt enerjiyle ultrasonik dalga boyunda çalıştığını, bu nedenle aynı ortamda sesten rahatsız olunmadan rahatlıkla uyunabildiğini belirtti.

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Masanın farklı kullanım alanlarına yönelik tasarlandığını anlatan Parlar, "63 ayrı ülkeye ihracat yapıyoruz. Özellikle Avrupa ve Amerika bölgelerine çok sık ürün gönderiyoruz. Bu ürünü de hemen hemen çalıştığımız tüm müşterilerimize gönderdik. Çok büyük ilgi gördü. Özellikle Amerika, Almanya, Fransa, Avusturya ve Balkan ülkelerinin tamamına gönderdik." diye konuştu.

Parlar, yurt içi ve yurt dışındaki müşterileriyle işbirliklerini geliştirmeye devam ettiklerini sözlerine ekledi.