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        Bursa'da akılalmaz savunma: "Ben alkol içmedim, alkollü çıktım" Alkolmetreyle iddialaştı, alkol aldığı kokudan da anlaşıldı

        Bursa'da trafik uygulamasında 0,83 promil alkollü çıkan genç sürücü, alkolmetrenin hatalı ölçüm yaptığını öne sürerek polis ekipleriyle tartıştı. "Ben alkol içmedim, alkollü çıktım" diyerek cihazın kendisini yanılttığını savunan sürücü, alkol aldığının kokudan da anlaşılması üzerine iddiasını sürdürmekte zorlandı. Bir süre direndikten sonra hatasını kabul eden sürücünün ehliyetine 6 ay el konuldu, 25 bin lira idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 10:13 Güncelleme:
        Bursa'da akılalmaz savunma: "Ben alkol içmedim, alkollü çıktım" Alkolmetreyle iddialaştı, alkol aldığı kokudan da anlaşıldı

        Bursa'da trafik uygulamasında 0,83 promil alkollü çıkan genç sürücü, alkolmetrenin hatalı ölçüm yaptığını öne sürerek polis ekipleriyle tartıştı. "Ben alkol içmedim, alkollü çıktım" diyerek cihazın kendisini yanılttığını savunan sürücü, alkol aldığının kokudan da anlaşılması üzerine iddiasını sürdürmekte zorlandı. Bir süre direndikten sonra hatasını kabul eden sürücünün ehliyetine 6 ay el konuldu, 25 bin lira idari para cezası uygulandı.

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, uygulama noktasında durdurulan genç sürücüye yapılan alkol kontrolünde 0,83 promil alkollü olduğu belirlendi. Sonuca itiraz eden sürücü, bu kez alkolmetreyle adeta iddialaştı.

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        "Belki benden öncekiler alkollüydü, onlar alkolsüz çıktı"

        Yakınlarıyla birlikte alkolmetrenin yanlış ölçüm yaptığını iddia eden sürücü, "Belki benden önce gelenler alkollüydü, onlar alkolsüz çıktı. Ben alkol içmedim, alkollü çıktım" diyerek kendini savundu. Aracını teslim etmek istemeyen genç sürücü, yakınlarının da devreye girmesiyle polis ekipleriyle bir süre tartıştı.

        Polis kokusundan anladı, sürücü şaşkına döndü

        Tartışma sırasında sürücüyle konuşan polis memuru, şahsın içki içtiğini kokusundan da anladı. Kısa süreli şaşkınlık yaşayan genç, bu kez alkolmetreyle olan iddiasını sürdürmekte zorlandı. Yaşananların ardından hatasını kabul eden sürücü hakkında işlem yapıldı.

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        Alkollü araç kullanmaktan 25 bin lira idari para cezası uygulanan sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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