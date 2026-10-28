Torunu Nazar'ı harabe evde saklayan tutuklu babaanne, duruşmada rahatsızlandı

BURSA'da oğlu tarafından kaçırılan torunu Nazar S.'yi (8) 7 yıl boyunca harabe bir evde tuttuğu iddiasıyla hakkında 'İnsan ticareti’ ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 12 yıla kadar hapis cezası istenen Hanife Taşdemir Stief’in (60) yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katılan Hanife Taşdemir Stief, rahatsızlanınca infaz koruma memurları tarafından revire kaldırılıp, tedavi altına alındı.

Türk anne ve Alman babadan dünyaya gelen Umut K. (33), doğup büyüdüğü Almanya'da tanıştığı Rebecca S., (30) ile birlikte yaşamaya başladı. Çiftin 2018 yılında 'Nazar' ismini verdikleri oğlu dünyaya geldi. Umut K., 1 yıl sonra Alman sevgilisi ile birlikte babasından ayrılarak yeniden evlenen annesi Hanife Taşdemir Stief’i ziyaret etmek için Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesine geldi. Almanya’da ‘Uyuşturucu ticareti’ suçundan hakkında yakalama kararı çıkarıldığı için geri dönmeyen Umut K., sevgilisinin de oğlunu alıp, dönmesine izin vermedi. Umut K., Türkiye’de kalmak istemeyen Rebecca S.’ye, 1 yaşındaki oğlu Nazar S.’nin kaybolduğunu söyleyerek, kaçırdı. Rebecca S., polise gidip şikayette bulunduktan sonra ülkesine geri dönerken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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6 KİŞİLİK ÖZEL EKİP TARAFINDAN 7 YIL SONRA BULUNDU

Umut K., 2 yıl önce geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti, Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı da kayıp çocuğun bulunmasına yönelik soruşturma başlattı. Başsavcı Yusuf Canik’in yürüttüğü soruşturma kapsamında, Bursa İl Emniyet Müdürü Kadir Gökce'nin talimatıyla, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro, Cinayet Büro ve Kayıp Şahıslar Büro amirliklerinden oluşturulan 6 kişilik özel ekip, 7 yıl boyunca izine rastlanılmayan Nazar'ı, 30 gün süren teknik ve fiziki takiple 300 saatlik kamera görüntüsünü inceleyip, babaannesi tarafından alıkonulduğu harabe evde buldu. 10 Mart’ta düzenlenen operasyonla çocuk kurtarılırken; babaanne Hanife Taşdemir Stief ile evin sahibi olan Umut K.'nin halasının oğlu Recai M. gözaltına alınıp, tutuklandı. Recai M., yapılan itiraz sonrası tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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ANNESİ VE KIZ KARDEŞİYLE YAŞIYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınan Nazar S., DNA testi sonrası annesi olduğu kesinleşen Rebecca S.’ye teslim edildi. Nazar, yaşamını annesi ve kız kardeşi Emilia Zafira ile Almanya'da sürdürüyor. Tutuklu sanık Hanife Taşdemir Stief ile kardeşi ve akrabaları olan tutuksuz sanıklar Mustafa T., Ayşe T., Hanife T., Recai M. ve Gülşen A.’nın, '18 yaşını doldurmamış kişilere karşı insan ticareti' suçundan 12’şer yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına 24 Temmuz’da başlandı.

'OĞLUM ÖLDÜĞÜ GÜNE KADAR TORUNUMU GÖRMEDİM'

Mustafakemalpaşa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanan Hanife Taşdemir Stief, savunmasında, "Vefat eden oğlum, bir gün gelinim Rebecca ve Nazar ile birlikte Almanya’dan Mustafakemalpaşa’ya geldiler. Rebecca, Almanya’da ‘Uyuşturucu ticareti’ yüzünden yakalanma kararları çıktığını, Nazar’ı Almanya Sosyal Hizmetler Kurumu’nun alabileceğini, bu nedenle gelmek istediklerini söyledi. Rebecca’nın hamileliği sırasında kanında uyuşturucu bulunmuş. Burada 1 ay kaldılar. Son birkaç güne kadar araları iyiydi. Son iki gün kala Rebecca’ya telefon geldi. Bunun üzerine çocuğu alıp, gideceğini söyledi. Ben de Umut’a para verdim ve birlikte yemek yemelerini, konuşup anlaşmalarını söyledim. Rebecca ile Umut yemeğe gittiklerinde Nazar yanımda uyuyordu. Umut, beni arayarak Rebecca’nın tanıdıklarının gelerek Nazar’ı alabileceklerini söyleyip, çocuğu saklamamı söyledi. Ben de bu sırada Karacabey’de akrabamın yazlığındaydım. Nazar ile birlikte komşuya gittim. Bir süre kimse gelmedi. Ben de kardeşim Mustafa T.’yi aradım. Kardeşim ve oğlum, bir süre sonra ayrı ayrı geldi. Umut sinirliydi. Kardeşim, Umut ve Nazar ile birlikte kardeşimin otomobiline binerek Mustafakemalpaşa’ya Rebecca ile konuşmaya gittik. Giderken kardeşim Umut’a, ‘Madem anlaşamayacaktın, Türkiye’ye niye geldin?’ diye sitem etti. Ben de oğlumu azarlayınca sinirlendi ve aracı durdurup, Nazar ve eşyalarıyla birlikte araçtan indi. O günden sonra ne oğlumu ne de Nazar'ı göremedim. Ta ki oğlum öldüğü güne kadar" dedi.

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ARACILARLA HABER GÖNDERİYORDU

O günden sonra görüşmediği oğlunun, halası ve arkadaşları ile kendisine haber gönderip para istediğini öne süren tutuklu sanık, 6 Şubat depremlerinden 1 ay sonra kendisine haber gönderen oğlunun Adana'da olduğunu, Bursa'ya gelmek istediğini söylediğini belirtti. 50 bin TL gönderdiği oğluna Gemlik ilçesinde ev kiraladığını ifade eden tutuklu sanık, Bursa’ya gelen oğlunun bir süre sonra görüşmek için kendisine haber gönderdiğini belirterek, "1-2 gün sonra da torunumla geldi. Oturduk, hasret giderdik, muhabbet ettik. Kendisinin grip olduğunu duş alıp, uzanmak istediğini söyledi. Duş aldıktan sonra yattığını bir daha kalkmadığını gördüm. Umut'un bayıldığını sandım. Bağırdım, komşularım geldi. Daha sonra sağlık ekipleri geldi. Kontrol ettiklerinde Umut’un öldüğünü söylediler. Nazar o sırada dubleks evin alt katında çizgi film izliyordu"" diye konuştu.

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'OĞLUMUN KAYBI NEDENİYLE HATALI KARAR VERMİŞ OLABİLİRİM'

Hanife Taşdemir Stief, oğlunun ölümünün ardından torununa bakmayı görev edindiğini söyleyerek, "Bu nedenle Rebecca’yı arayıp haber vermedim. Ancak Rebecca, Almanya’daki eski eşim ve akrabalarımdan durumu öğrenmiş. Bir anne, bir babaanne olarak Rebecca'ya haber vermeden oğlumun emaneti olarak bakmaya çalıştım. Oğlumun kaybı nedeniyle hatalı kararlar vermiş olabilirim. Torunum istedi diye ve koşmayı seviyor diye 1 dönüm bahçesi olan bir yerde kalmaya başladım. Akülü araba, internetten edindiğim ders içerikleri, resim yapması için imkanlar sundum" dedi.

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'ANNESİNE KAVUŞACAĞINI SÖYLÜYORDUM'

Nazar'ı yabancı kişilerle nasıl konuşacağı yönünde tembihlediğini de söyleyen Hanife Taşdemir Stief, "Oğlum Umut, Nazar’ın isminin kız ismiyle karıştırılması nedeniyle ‘Ahmet’ diye hitap ediyordu. Ben de ‘Ahmet Nazar’ diyordum. Ama torunum kendi isminin ‘Nazar’ olduğunu biliyor. Başkalarıyla konuşmak zorunda kaldığı zaman nasıl konuşacağını öğrettim. Sokakta ona ‘Ahmet’ diye hitap ediyordum. Bakkal, manav gibi küçük esnafa gidiyorduk. Nazar’ı buralara götürüyordum ama sık sık gitmiyorduk. Eve aldığım tıraş makinesiyle Nazar'ın saçlarını kesiyordum. Yazın bunaldığı için 3 numaraya kesiyordum. Ancak kışın uzun saç sevdiği için saçlarını uzatıyordu. Tamamen kendi isteğiyle bakımını sürdürdük. Nazar, bana zaman zaman annesinin kim olduğunu soruyordu. Ben de telefondan annesinin resimlerini, videolarını gösteriyordum. Nazar’a eninde sonunda annesine teslim edeceğini, annesiyle babası arasında tartışma yaşandığını ama sonunda annesine kavuşacağını söylüyordum" diye konuştu.

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‘GELİNİM UYUMLU KONUŞSAYDI BÖYLE OLMAZDI’

Davada yargılanan yakınlarının suçsuz olduğunu da iddia eden Stief, "Mustafakemalpaşa’daki dairem, 1 dönüm bahçesi olan ev ve yakalandığım ev haricinde başka bir yerde kalmadık. Diğer sanıklar, Nazar ve benim olduğum eve hiç gelmedi. Nazar'ın bende olduğunu bilmiyorlardı. Duyum almışlar ama ben söylemiyordum, inkar ediyordum. Telefon görüşmelerinde geçen 'Çocuk nasıl' sorusunu sorduğumu hatırlamıyorum. Hanife’nin yeğenleri var. Onlardan bahsetmiş olabilirim. Diğer sanıklar ailem olduğu için onları bulaştırmak istemedim, uzak tuttum. Yaptıklarımı suç olarak yapmadım. Vicdanen ne yapmam gerekiyorsa onu yaptım. Hatalı kararlar vermiş olabilirim. Bir anne ve babaanne olarak böyle bir harekette bulundum. Böyle bir suçlama ile yargılanmaktan dolayı çok üzgünüm. Böyle olmasını asla istemezdim. Nazar'ı her şeyden korudum. Gelinim benimle hakaret içerikli değil de uyumlu konuşsaydı böyle olmazdı. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

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İFADE VEREMEDEN REVİRE KALDIRILDI

Hanife Taşdemir Stief'in yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya cezaevinden SEGBİS ile katılan tutuklu sanık, ifade vermeden rahatsızlandığı söyleyip, "Ben iyi değilim. Kendimi kötü hissediyorum" dedi. İnfaz koruma memurları tarafından odadan çıkartılan Stief, revire kaldırılıp tedaviye alındı. Mahkemede, müvekkili Hanife Taşdemir Stief'in daha önce torunun kaçırdığı iddiasıyla 8 yıl hapis cezasına çarptırıldığını söyleyen Avukat Enes Çetin, "Bu dava dosyası Yargıtay’da. O yüzden müvekkilim aynı suçtan yargılanamaz. Ayrıca böyle bir suç da işlemedi. Beraatini ve tahliyesini talep ediyorum" dedi. Mahkeme, Alman annenin ifadesinin alınmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.