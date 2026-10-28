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        'Enerjini Geleceğe Taşı' projesi 74 bini aşkın öğrenciye ulaştı Öğrenciler projede VR gözlüklerle 100 yıl sonrasını deneyimliyorlar

        Toplumsal fayda odaklı çalışmalarıyla enerji tasarrufu ve güvenliği bilincinin yaygınlaşmasına katkı sağlayan Uludağ Enerji Grubu, 'Enerjini Geleceğe Taşı' projesiyle 74 bini aşkın öğrenciye ulaştı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 12:22 Güncelleme:
        'Enerjini Geleceğe Taşı' projesi 74 bini aşkın öğrenciye ulaştı Öğrenciler projede VR gözlüklerle 100 yıl sonrasını deneyimliyorlar

        Toplumsal fayda odaklı çalışmalarıyla enerji tasarrufu ve güvenliği bilincinin yaygınlaşmasına katkı sağlayan Uludağ Enerji Grubu, ‘Enerjini Geleceğe Taşı' projesiyle 74 bini aşkın öğrenciye ulaştı.

        Uludağ Enerji tarafından hayata geçirilen ‘Enerjini Geleceğe Taşı' projesi, enerji kaynaklarının verimli kullanımının önemini çocuklara eğlenceli ve etkileşimli bir eğitim deneyimiyle anlatıyor. Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığıyla belirlenen okullarda gerçekleştirilen uygulamalarda öğrenciler, VR gözlükler yardımıyla 100 yıl sonrasına uzanan iki farklı dünya senaryosunu deneyimliyor. Bu deneyim sayesinde öğrenciler, enerji kullanımına ilişkin bugünkü tercihlerin geleceği nasıl etkileyebileceğini görüyor. Öğrencilerin öğrendiklerini günlük yaşamlarına aktarmalarını da amaçlayan proje, interaktif yapısıyla çocukların eğitime aktif katılımını sağlıyor. Böylece evde, okulda ve günlük yaşamda enerjinin doğru kullanılması konusunda erken yaşta farkındalık oluşturulması hedefleniyor. Proje, Güney Marmara Bölgesi'ndeki Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da yürütülüyor.

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        "Geleceğin enerji bilinci bugünün çocuklarıyla şekilleniyor"

        Uludağ Enerji Grup Kurumsal İletişim Direktörü Yusuf Ziya Yüce projeye ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Enerji tasarrufu ve güvenliği, gelecek nesillerin yaşam alışkanlıklarını şekillendirmekle ilgilidir. Bu bilincin çocuk yaşta kazanılmasının çok önemli olduğuna inanıyoruz. ‘Enerjini Geleceğe Taşı' projemizle çocuklarımıza enerji kaynaklarını verimli kullanmanın neden önemli olduğunu anlatırken bunu onların ilgisini çeken, eğlenerek öğrenebilecekleri bir deneyime dönüştürüyoruz. VR teknolojisi sayesinde enerjinin doğru kullanıldığı ve bilinçsizce tüketildiği iki farklı geleceği deneyimleyen çocuklarımız, bugün aldığımız kararların yarın nasıl sonuçlar doğurabileceğini daha iyi kavrıyor. 2022 yılından bugüne kadar 553 okulda 74 bini aşkın öğrenciye ulaşmış olmak, bu yaklaşımın daha fazla çocuğa ulaşması açısından bizim için çok değerlidir. Ancak bizim için asıl önemli olan, çocuklarımızın burada öğrendiklerini evlerine taşıması ve enerji tasarrufunu aileleriyle birlikte günlük yaşamın bir parçası haline getirmesi. Enerji kaynaklarının daha bilinçli kullanıldığı bir gelecek için çocuklarımızla buluşmaya ve toplumsal farkındalığı artırmaya devam edeceğiz" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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