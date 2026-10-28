Bursa'da imsak vaktinde okunacak, sabah ezanı uygulaması 1 Kasım'da başlayacak
Bursa'da sabah namazının cemaatle kılınmasını kolaylaştırmak amacıyla 5 ilçede uygulanacak düzenleme çerçevesinde sabah ezanları imsak vaktinde okunacak, namaz ise ezandan 30 dakika sonra kılınacak.
Bursa'da sabah namazının cemaatle kılınmasını kolaylaştırmak amacıyla 5 ilçede uygulanacak düzenleme çerçevesinde sabah ezanları imsak vaktinde okunacak, namaz ise ezandan 30 dakika sonra kılınacak.
Bursa'da kış mevsiminde sabah namazı vaktinin mesai saatlerine yakın bir zamana denk gelmesi nedeniyle yeni bir uygulama hayata geçiriliyor. Çalışan vatandaşların sabah namazını camilerde cemaatle kılabilmesini kolaylaştırmayı amaçlayan uygulama, 1 Kasım 2026 ile 9 Mart 2027 tarihleri arasında uygulanacak.
5 ilçede uygulanacak
Uygulama, Bursa'nın Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu ve Kestel ilçelerinde hayata geçecek. Belirlenen tarihler arasında sabah ezanları imsak vaktinde okunacak. Sabah namazı ise ezanın okunmasının ardından 30 dakika sonra kılınacak. Düzenlemeyle birlikte vatandaşların sabah namazını cemaatle eda edebilmesine imkan sağlanması hedeflenirken, özellikle işe gitmeden önce ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşların uygulamadan faydalanması bekleniyor.
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