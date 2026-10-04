Bursa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Yangını kontrol altına almak için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

İlçeye bağlı kırsal Piribeyler Mahallesi mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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