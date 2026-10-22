Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Bursa'da dolandırıcılık yaptığı iddia edilen yabancı uyruklu kişi sınır dışı edilecek

        Bursa'da dolandırıcılık yaptığı iddia edilen yabancı uyruklu kişi sınır dışı edilecek

        Bursa'da kendini avukat olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddia edilen ve çeşitli suçlardan çok sayıda sabıkası bulunduğu tespit edilen yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 09:21 Güncelleme:
        Bursa'da dolandırıcılık yaptığı iddia edilen yabancı uyruklu kişi sınır dışı edilecek

        Bursa'da kendini avukat olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddia edilen ve çeşitli suçlardan çok sayıda sabıkası bulunduğu tespit edilen yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

        Çalışmada, Nilüfer ilçesinde bir şüphelinin kendisini avukat olarak tanıtarak "hukuki destek sağlama" vaadiyle vatandaşları dolandırdığı bilgisine ulaşıldı.

        Polis ekipleri şüphelinin iftira, tehdit, hakaret ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından çok sayıda kaydının bulunduğunu ve yasal kalış hakkının olmadığını tespit etti.

        REKLAM

        Teknik ve fiziki takibe alınan şüpheli, ekiplerce yakalandı.

        Zanlı, gerekli işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fon soruşturmasında 5 gözaltı daha
        Fon soruşturmasında 5 gözaltı daha
        Yurt içinde piyasaların gözü faiz kararında
        Yurt içinde piyasaların gözü faiz kararında
        Elif Mavi'nin ölümüne istenen ceza belli oldu
        Elif Mavi'nin ölümüne istenen ceza belli oldu
        İspanya vizesinde yeni dönem
        İspanya vizesinde yeni dönem
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Türkiye'de günde 70 kadın meme kanseri tanısı alıyor
        Türkiye'de günde 70 kadın meme kanseri tanısı alıyor
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Dünya genelinde PHP alarmı
        Dünya genelinde PHP alarmı
        Yine en çok o konuşuldu
        Yine en çok o konuşuldu
        Tetikçiler motosikletle geldi... Cipte kanlı infaz
        Tetikçiler motosikletle geldi... Cipte kanlı infaz
        Otomobil ikiye bölündü! Kahreden kaza kamerada
        Otomobil ikiye bölündü! Kahreden kaza kamerada
        Eşine tavuk satan kasabı öldürdü
        Eşine tavuk satan kasabı öldürdü
        Hızlı ve yakışıklı
        Hızlı ve yakışıklı
        "Hayat arkadaşım beni aldattı"
        "Hayat arkadaşım beni aldattı"
        Netanyahu'dan İran tehdidi, seçim anketlerinde gerileme
        Netanyahu'dan İran tehdidi, seçim anketlerinde gerileme
        Ne kadar katkı verdiler?
        Ne kadar katkı verdiler?
        İran'dan internet kabloları tehdidi
        İran'dan internet kabloları tehdidi
        Sevgilisini ailesiyle tanıştırdı
        Sevgilisini ailesiyle tanıştırdı
        Ghosting yapanlar da yaralı
        Ghosting yapanlar da yaralı

        Benzer Haberler

        BUÜ'de akademik başarı buluşmaları devam ediyor
        BUÜ'de akademik başarı buluşmaları devam ediyor
        2.94 promil alkollü sürücü kaza yaptı, gazeteciyi böyle tehdit etti Önce te...
        2.94 promil alkollü sürücü kaza yaptı, gazeteciyi böyle tehdit etti Önce te...
        Kendisini avukat olarak tanıttı, yakayı ele verip sınır dışı edildi Yabancı...
        Kendisini avukat olarak tanıttı, yakayı ele verip sınır dışı edildi Yabancı...
        Bursa Büyükşehir Belediyesinden meme kanseri farkındalığına destek
        Bursa Büyükşehir Belediyesinden meme kanseri farkındalığına destek
        Bursa'da "Seyir Vakti: Karagöz Perdesi" sergisi açıldı
        Bursa'da "Seyir Vakti: Karagöz Perdesi" sergisi açıldı
        Ormanda tuzağa yakalanan köpeği arama kurtarma ekipleri kurtardı
        Ormanda tuzağa yakalanan köpeği arama kurtarma ekipleri kurtardı