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        BUÜ'de akademik başarı buluşmaları devam ediyor

        Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ArGe Koordinatörlüğünün düzenlediği buluşmada üniversitenin araştırma ekosistemindeki gelişmeler ve son dönemde elde edilen rekor akademik başarılar değerlendirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 09:16 Güncelleme:
        BUÜ'de akademik başarı buluşmaları devam ediyor

        Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ArGe Koordinatörlüğünün düzenlediği buluşmada üniversitenin araştırma ekosistemindeki gelişmeler ve son dönemde elde edilen rekor akademik başarılar değerlendirildi.

        BUÜ ArGe Koordinatörlüğü, araştırmacıların bilimsel performanslarını desteklemek ve araştırma ekosistemini güçlendirmek amacıyla düzenlenen geleneksel başarı buluşmalarından bir yenisini daha gerçekleştirdi. Etkinlik çerçevesinde, üniversitenin araştırma ekosistemindeki gelişmeler ve son dönemde elde edilen rekor akademik başarılar değerlendirildi.

        "Üniversitemizi A2 grubuna taşımakta kararlıyız"

        Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, yaptığı konuşmada üniversitenin yayın, proje ve patent alanındaki büyüme ivmesine dikkat çekti. Yıl sonu itibarıyla toplam makale sayısında yüzde 25 ila yüzde 30 bandında bir artış öngördüklerini belirten Rektör Yılmaz, bu yükselişin kurum ölçeği açısından büyük bir başarı olduğunu vurguladı. Üniversiteler arası rekabette A3 grubundan hızla A2 grubuna çıkmayı hedeflediklerini kaydeden Yılmaz, önümüzdeki süreçte uygulanacak sıralama sistemlerinde bu yılki verilerin esas alınacağını hatırlattı. Yılın son çeyreğinde yayın, patent, faydalı model ve tasarım süreçlerinin hızlandırılmasının kritik önem taşıdığını dile getiren Yılmaz, sahada yürütülen çalışmaları dekanlıklarla birlikte yakından takip ettiklerini belirterek tüm akademisyenlere gayretlerinden ötürü teşekkür etti.

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        "Nitelikli yayınlarda ve Q1 sayılarında rekor kırdık"

        ArGe Koordinatörü Prof. Dr. Esra Karaca ise üniversitenin son dönemde yakaladığı akademik göstergeleri detaylı rakamlarla paylaştı. Bu ayki buluşmaya Q1 düzeyinde yayın üreten, dış kaynaklı projelerde yer alan ve patenti tescillenen çok sayıda akademik personelin davet edildiğini belirten Karaca; söz konusu yayınların önemli bir kısmının en üst etki dilimlerinde yer aldığını ifade etti. Özellikle son aylarda dünya genelinde prestijli kabul edilen yüzde birlik dilimdeki yayın sayılarında istikrarlı bir artış yaşandığına dikkat çeken Karaca, Scopus veri tabanındaki Q1 nitelikli yayın sayılarında geçmiş dönemlere kıyasla büyük bir sıçrama kaydedildiğini ve üniversitenin araştırma performansındaki tırmanışın kararlılıkla sürdüğünü aktardı.

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        Program, başarılı akademisyenlere tebrik belgelerinin takdim edilmesi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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