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        Bursa'da "Seyir Vakti: Karagöz Perdesi" sergisi açıldı

        Bursa Büyükşehir Belediyesince geleneksel Türk gölge oyunu Karagöz'ün yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla düzenlenen "Seyir Vakti: Karagöz Perdesi" sergisi Orhangazi Gençlik ve Kültür Merkezi'nde açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 09:06 Güncelleme:
        Bursa'da "Seyir Vakti: Karagöz Perdesi" sergisi açıldı

        Bursa Büyükşehir Belediyesince geleneksel Türk gölge oyunu Karagöz'ün yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla düzenlenen "Seyir Vakti: Karagöz Perdesi" sergisi Orhangazi Gençlik ve Kültür Merkezi'nde açıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca UNIMA Bursa Derneğinin desteğiyle hazırlanan "Seyir Vakti: Karagöz Perdesi" sergisiyle, UNESCO'nun 2009 yılında İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne aldığı Karagöz sanatının tanıtılması ve somut olmayan kültürel mirasın korunmasına yönelik farkındalığın artırılması hedefleniyor.

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        Sergi açılışı programı kapsamında BUÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Başkanı Doç. Dr. İbrahim Öztahtalı ve Hayali (Karagöz sanatçısı) Nevzat Çiftçi'nin katılımıyla "Perdenin Arkasındaki Bursa" adlı söyleşi gerçekleştirildi.

        Karagöz sanatının tarihsel gelişimi, kültürel önemi ve Bursa ile olan bağının ele alındığı söyleşide Öztahtalı, Anadolu'nun sesini ve kültürel belleğini yansıtan Karagöz sanatının köklü geçmişine dikkati çekti.

        Öztahtalı, Türk kültürünün en önemli miraslarından biri olan Karagöz'ün hem kültürel kimliğimiz hem de dünya mirası açısından taşıdığı önemi katılımcılarla paylaştı.

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        Hayali Nevzat Çiftçi de geleneksel gölge oyununda ışığın önemini ve perde arkasında yaşananları katılımcılara aktardı.

        Karagöz'ün inceliklerini katılımcılarla paylaşan Çiftçi, geleneksel gölge oyununun yaşatılması adına genç nesillere dönük düzenlenen etkinliklerin önemini vurguladı.

        Sergi 31 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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