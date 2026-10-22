Sokağın sessiz sakinlerini fotoğrafla anlattılar Sokak kedilerinin hikayeleri fotoğraf karelerine taşındı, mamalar patili dostlar için toplanacak

Bursa Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (BUFSAD), fotoğraf sanatını sokak hayvanlarına yönelik farkındalık ve dayanışmayla buluşturan "Sokağın Renkleri Kediler" projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında, sokaklarda her gün karşılaşılan kedilerin hikâyeleri incelenerek fotoğrafları çekildi. Kedilerin yaşamlarına farklı bir bakış açısı sunan çalışma ile sokak hayvanlarının görünürlüğünün artırılması ve onlara yönelik duyarlılığın güçlendirilmesi amaçlandı.

Proje danışmanlığını fotoğraf eğitmeni Tayfun Türker'in üstlendiği çalışmada, fotoğraf sanatçıları kedilerin günlük yaşamlarını, karakterlerini ve hikâyelerini fotoğraf kareleriyle yansıttı. Sıradan bir sokak karşılaşmasının ardındaki yaşamları anlatmayı hedefleyen proje, fotoğrafın toplumsal farkındalık oluşturmadaki gücünü de ortaya koydu.

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Fotoğraf projesi, sokak hayvanlarına destek olmayı amaçlayan bir dayanışma çalışmasına da dönüştü. Proje kapsamında katılımcıların ve etkinliği takip eden hayvanseverlerin katkılarıyla sokak hayvanları için toplanan mamalar dağıtılarak onların temel ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunacak.

Projenin danışmanı Tayfun Türker, çalışmayla hem sokak kedilerinin yaşamlarına dikkat çekmeyi hem de onların temel ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olan hayvanseverleri ön plana çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, "Bu projeyle bu temel ihtiyaçlarını gideren hayvansever dostlarımızı ön plana çıkarmayı hedefledik" ifadelerinde bulundu.