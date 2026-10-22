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        Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

        Bursa'da otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza sebebiyle yol, tek şeritten ilerledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 04:32 Güncelleme:
        Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

        Bursa’da otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza sebebiyle yol, tek şeritten ilerledi.

        Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi Esenevler Alt Geçidi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdal K. yönetimindeki 10 AIB 561 plakalı ehliyetsiz motosiklet sürücüsü, aşırı hız yaparak önünde seyreden Alaaddin E. yönetimindeki 16 MC 5267 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet ve otomobil savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Erdal K. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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