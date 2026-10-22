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        Ormanda tuzağa yakalanan köpeği arama kurtarma ekipleri kurtardı

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde ormanlık alanda yabani hayvanları yakalamak için kurulan tuzağa takılan sokak köpeği, Yıldırım Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi tarafından fark edilerek kurtarıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 08:57 Güncelleme:
        Ormanda tuzağa yakalanan köpeği arama kurtarma ekipleri kurtardı

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde ormanlık alanda yabani hayvanları yakalamak için kurulan tuzağa takılan sokak köpeği, Yıldırım Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi tarafından fark edilerek kurtarıldı.

        Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Kaplıkaya Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yürek burkan bir olay yaşandı. Ormanda devriye atan Yıldırım Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, yabani hayvanları yakalamak amacıyla kurulduğu değerlendirilen tuzağa takılmış bir sokak köpeğini fark etti.

        Ne kadar süredir tuzakta mahsur kaldığı bilinmeyen köpeğin, tuzağın yapısı nedeniyle hareket ettikçe daha fazla sıkıştığı görüldü. Çaresizce kurtarılmayı bekleyen köpeğin durumunu fark eden ekipler, hayvanı sakinleştirmek için müdahalede bulundu.

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        Köpeğin güvenli şekilde kurtarılması için 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan ekipler, gerekli müdahalenin ardından hayvanı tuzaktan çıkardı. Ölümle burun buruna gelen köpek, ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde yeniden hayata tutundu.

        Ormanlık alanda kurulan tuzağın bir sokak köpeğini ölümün eşiğine getirdiği olay, yaban hayatı için kurulan tuzakların diğer canlılar açısından da oluşturduğu tehlikeyi gözler önüne serdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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