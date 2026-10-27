Bursa'da domates yüklü kamyonet TIR'la çarpıştı: 2 ağır yaralı

BURSA’nın İnegöl ilçesinde sollama yapan domates yüklü kamyonet, karşı yönden gelen TIR’la kafa kafaya çarpıştı. Kazada kamyonette sıkışan şürücü ve yanındaki kişi ağır yaralandı.

Kaza saat 19.30 sıralarında İnegöl-Yenişehir yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl’den, Yenişehir ilçesine doğru seyir halinde olan sürücü Remzi K. (37) yönetimindeki 33 TE 217 plakalı TIR, karşı yönden gelen ve sollama yaptığı belirtilen sürücü Abdulkadir B. (22) yönetimindeki 16 PF 147 plakalı domates yüklü kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle domates yüklü kamyonet hurdaya dönerken, sürücü Abdulkadir B. ile yolcu Muharrem M. (27) araç içerisinde sıkışarak ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, Jandarma ve İtfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçta sıkışan 2 yaralı kurtarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.