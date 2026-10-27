Mudanya'da plajda erkek cesedi bulundu

Olay, Mudanya ilçesi Ömerbey Mahallesi Orta İstasyon Caddesi üzerindeki Mudanya Beach isimli plajda meydana geldi. Sabah erken saatlerde kıyıya vurmuş halde bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan kontrollerde, şahsın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yapılan kimlik tespitinde hayatını kaybeden kişinin 67 yaşındaki Yakup D. olduğu belirlendi.

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