Bursa'da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 hükümlü yakalandı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan kişilere yönelik çalışmalarda belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, "hırsızlık" suçundan 17 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y. ile "hırsızlık", "mala zarar verme" ve "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından toplam 9 yıl 3 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan İ.Y. yakalandı.
Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.