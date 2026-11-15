Bursa'da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 hükümlü yakalandı

Operasyonlarda, "hırsızlık" suçundan 17 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y. ile "hırsızlık", "mala zarar verme" ve "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından toplam 9 yıl 3 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan İ.Y. yakalandı.

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