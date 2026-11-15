Bursa'da otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı

Kaza, saat 02.00 sıralarında Emek Mahallesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. S.G. idaresindeki 16 LHZ 96 plakalı otomobil, iddiaya göre yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada sürücü S.G. ile yanındaki G.S. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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