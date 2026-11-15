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        Bursa'da otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı

        BURSA'nın Osmangazi ilçesinde yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 04:14 Güncelleme:
        Bursa'da otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı

        BURSA'nın Osmangazi ilçesinde yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 02.00 sıralarında Emek Mahallesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. S.G. idaresindeki 16 LHZ 96 plakalı otomobil, iddiaya göre yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada sürücü S.G. ile yanındaki G.S. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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