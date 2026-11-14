Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Nilüfer'de taş ocaklarına karşı ortak ses

        Nilüfer'de taş ocaklarına karşı ortak ses

        Bursa'da ormanları, su kaynaklarını ve tarım arazilerini tehdit eden taş ve kalker ocaklarına karşı kapasite artışlarının durdurulması, mevcut maden sahalarının rehabilite edilmesi istendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 20:41 Güncelleme:
        Nilüfer'de taş ocaklarına karşı ortak ses

        Bursa’da ormanları, su kaynaklarını ve tarım arazilerini tehdit eden taş ve kalker ocaklarına karşı kapasite artışlarının durdurulması, mevcut maden sahalarının rehabilite edilmesi istendi.

        Nilüfer Kent Konseyi, Doğa ve Çevreyi Koruma Derneği (DOĞADER) ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Bursa İl Koordinasyon Kurulu (İKK) tarafından Hasanağa Göleti kıyısında düzenlenen basın açıklamasına; Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Emre Karagöz, DOĞADER Başkanı Murat Demir, TMMOB Bursa İKK Sekreteri Murat Korkut, Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) Dönem Sözcüsü Melike Baysal, Nilüfer Muhtarlar Derneği Başkanı Recep Bayraktar, Hasanağa Mahalle Muhtarı Rüstem Kartoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        REKLAM

        Grup adına basın açıklamasını okuyan Nilüfer Kent Konseyi Genel Sekreteri Arzu Tan, orman alanı içerisinde kalan sahanın Hasanağa Barajı’na çok yakın konumda bulunduğunu söyledi. Maden faaliyetlerinin kırsal mahalle yollarında yoğun kamyon trafiğine, toza ve hava kirliliğine neden olarak halk sağlığını tehdit ettiğini kaydeden Tan, projelerin yalnızca ruhsat bazında değil, Bursa’nın tamamını kapsayan bütüncül bir çevre planlamasıyla değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

        Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Emre Karagöz, Hasanağa ve Kayapa havzasının kontrolsüz madencilik faaliyetleri nedeniyle köstebek yuvasına döndüğünü belirterek, bölgedeki doğa tahribatının uydu görüntülerinden dahi açıkça görülebildiğini söyledi. Nilüfer’in tarımsal değerleriyle anılması gerektiğini ifade eden Karagöz, "Biz Nilüfer’in maden ocaklarıyla ya da çöplüklerle anılmasını istemiyoruz. Hasanağa’nın coğrafi işaretli enginarı, Akçalar ve Fadıllı’nın inciri, Atlas ve İnegazi’nin çileği var. Zeytin hasadı dönemindeyiz. Bu tarımsal değerleri büyütmemiz ve tanıtmamız gerekirken maden ocaklarının kapasite artışlarıyla uğraşıyoruz" diye konuştu.

        REKLAM

        Kuruçeşme, Maksempınarı ve Unçukuru güzergahında yaşayan vatandaşların ağır tonajlı ve toz çıkaran kamyonlar nedeniyle zor durumda kaldığını dile getiren Karagöz, "Mevcut maden ocaklarında kesinlikle kapasite artışına gidilmemesini ve bu alanların rehabilite edilmesini istiyoruz. Yarınlara yaşanabilir bir Bursa bırakmak için tarım ve doğa alanlarımızı savunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

        DOĞADER Başkanı Murat Demir de koruma altındaki bal ormanı ve tarım arazilerini sulayan göletin hemen yanında yürütülen madencilik faaliyetlerine tepki gösterdi.

        Hasanağa Mahalle Muhtarı Rüstem Kartoğlu ise mahalle sakinlerinin mevcut taş ocakları nedeniyle uzun süredir sorun yaşadığını, özellikle göletin zarar görmesinden büyük endişe duyduklarını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Ülkemizin galibiyete ihtiyacı var"
        "Ülkemizin galibiyete ihtiyacı var"
        Şehit Binbaşı Kulaksız'ın faili yakalandı
        Şehit Binbaşı Kulaksız'ın faili yakalandı
        Bahçeli'den KKTC mesajı: Milli davamızın vazgeçilmezi
        Bahçeli'den KKTC mesajı: Milli davamızın vazgeçilmezi
        Dev dalga videosu rekor kırdı
        Dev dalga videosu rekor kırdı
        Anne ve baba öldü, çocuklar yaralandı
        Anne ve baba öldü, çocuklar yaralandı
        İstanbul'da beklenen sağanak başladı!
        İstanbul'da beklenen sağanak başladı!
        Malatya şehitlerine veda... Yüreğimize gömdük sizi
        Malatya şehitlerine veda... Yüreğimize gömdük sizi
        Trafikte bıçak çekip tehdit etti
        Trafikte bıçak çekip tehdit etti
        ChatGPT artık ödeme yapabilecek
        ChatGPT artık ödeme yapabilecek
        Muriqi için PSG itirafı!
        Muriqi için PSG itirafı!
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        "Savunma planlarını artıracağız"
        "Savunma planlarını artıracağız"
        'Platonik caniyi' hiç tanımıyordu! 8 yerinden bıçaklandı... Bir kadının feryadı
        'Platonik caniyi' hiç tanımıyordu! 8 yerinden bıçaklandı... Bir kadının feryadı
        Leao için flaş sözler: Futbol önceliği olmaktan çıktı
        Leao için flaş sözler: Futbol önceliği olmaktan çıktı
        Ünlü şarkıcı anne oldu
        Ünlü şarkıcı anne oldu
        Gerçek yüzü ortaya çıktı
        Gerçek yüzü ortaya çıktı
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        İkinci kez evlendiler
        İkinci kez evlendiler
        "Yanlış anlaşıldım"
        "Yanlış anlaşıldım"

        Benzer Haberler

        UTİB Başkanı G. İhsan İpeker'den kritik değerlendirme: "Tekstil sektörünün...
        UTİB Başkanı G. İhsan İpeker'den kritik değerlendirme: "Tekstil sektörünün...
        Tekstil sektörünün rekabet gücünü korumak, Türkiye'nin üretim geleceğini ko...
        Tekstil sektörünün rekabet gücünü korumak, Türkiye'nin üretim geleceğini ko...
        TOFAŞ - Trabzonspor: 75-61
        TOFAŞ - Trabzonspor: 75-61
        İnegöl Kafkas Spor Kulübü - Çorlu 1947: 0-0
        İnegöl Kafkas Spor Kulübü - Çorlu 1947: 0-0
        AK Parti Mudanya'nın kurucu ilçe başkanı Mevlana Şimşek son yolculuğuna uğu...
        AK Parti Mudanya'nın kurucu ilçe başkanı Mevlana Şimşek son yolculuğuna uğu...
        Fırtınada iş yerinin tabelası düştü, içecek dolabı devrildi (2)
        Fırtınada iş yerinin tabelası düştü, içecek dolabı devrildi (2)