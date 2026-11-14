İnegöl Kafkas Spor Kulübü - Çorlu 1947: 0-0
STAT: İnegöl İlçe
HAKEMLER: Emre Can Furuncu, Çağlar Demirkıran, Osman Sağır
İNEGÖL KAFKAS SPOR KULÜBÜ: Mustafa Güngör, Murat Fatih Türk, Kerem Paykoç, Serdar Güncü (Dk. 64 Berkay Caymaz), Poyraz Gelen, Ertuğrul Şenlikoğlu, Hasan Bekil (Dk. 87 Mansur Demirci), Taşkın Çalış (Dk. 90+2 Caner Cengiz), Doğukan İnci, Onur Toroman (Dk. 46 Ahmet Sun), Batuhan Doğrukıran
ÇORLU 1947: Hüseyin Koç, Batuhan Ekinci, Ömer Faruk Aydemir, Recep Yemişci, Ali Eren İyican, Oğuzhan Yıldırım, Furkan Özyapı (Dk. 66 Ali Tunçer), Volkan Uluğ (Dk. 87 Barış Zeren), Yılmaz Ceylan (Dk. 66 Mahsun Çapkan), Muhammet Beşir (Dk. 87 Adnan Karahisar), Yusuf Kaplan (Dk. 77 Esat Alkurt)
SARI KARTLAR: Serdar Güncü (İnegöl Kafkasspor), Oğuzhan Yıldırım (Çorlu 1947)
TFF 2'nci Lig 11’inci hafta maçında İnegöl Kafkasspor, sahasında konuk ettiği Çorlu 1947 ile 0-0 berabere kaldı.
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