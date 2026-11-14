Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Giriş: 14.11.2026 - 17:41 Güncelleme:
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Emin Moğulkoç, Özlem Yalman, Musa Kazım Çetin
TOFAŞ: Carter 2, Thurman 8, Efe Postel 6, Jones 16, Brown 7, Sadık Kabaca 9, Mcneace 10, Rubstavicius 10, Reynolds 4, Leon Apaydın 3
Trabzonspor: Keene 6, Boston 23, Tolga Geçim 2, Yeboah 8, Terry 5, Yiğit Arslan 8, Hamm, Ege Arar 2, Manek 5, Rıdvan Öncel 2
1. Periyot: 16-22
Devre: 36-39
3. Periyot: 54-51
BURSA
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ