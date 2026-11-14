Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 17:41 Güncelleme:
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Salon: TOFAŞ

        Hakemler: Emin Moğulkoç, Özlem Yalman, Musa Kazım Çetin

        TOFAŞ: Carter 2, Thurman 8, Efe Postel 6, Jones 16, Brown 7, Sadık Kabaca 9, Mcneace 10, Rubstavicius 10, Reynolds 4, Leon Apaydın 3

        Trabzonspor: Keene 6, Boston 23, Tolga Geçim 2, Yeboah 8, Terry 5, Yiğit Arslan 8, Hamm, Ege Arar 2, Manek 5, Rıdvan Öncel 2

        1. Periyot: 16-22

        Devre: 36-39

        3. Periyot: 54-51

        BURSA

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahçeli'den KKTC mesajı: Milli davamızın vazgeçilmezi
        Bahçeli'den KKTC mesajı: Milli davamızın vazgeçilmezi
        Trafikte bıçak çekip tehdit etti
        Trafikte bıçak çekip tehdit etti
        ChatGPT artık ödeme yapabilecek
        ChatGPT artık ödeme yapabilecek
        İstanbul'da beklenen sağanak başladı!
        İstanbul'da beklenen sağanak başladı!
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Malatya şehitlerine veda... Yüreğimize gömdük sizi
        Malatya şehitlerine veda... Yüreğimize gömdük sizi
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        'Platonik caniyi' hiç tanımıyordu! 8 yerinden bıçaklandı... Bir kadının feryadı
        'Platonik caniyi' hiç tanımıyordu! 8 yerinden bıçaklandı... Bir kadının feryadı
        İklim krizi en çok kadınları ve kız çocuklarını etkiliyor
        İklim krizi en çok kadınları ve kız çocuklarını etkiliyor
        16 yıl sonra aydınlatılan cinayette "Pes" dedirten sebep!
        16 yıl sonra aydınlatılan cinayette "Pes" dedirten sebep!
        Leao için flaş sözler: Futbol önceliği olmaktan çıktı
        Leao için flaş sözler: Futbol önceliği olmaktan çıktı
        Ölümlü trafik kazasında bir ilk! 
        Ölümlü trafik kazasında bir ilk! 
        Ünlü şarkıcı anne oldu
        Ünlü şarkıcı anne oldu
        Kuş yakalamak istedi! Acı haber
        Kuş yakalamak istedi! Acı haber
        Gerçek yüzü ortaya çıktı
        Gerçek yüzü ortaya çıktı
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        Süper güç ABD’nin hava trafiği disketlere emanet
        Süper güç ABD’nin hava trafiği disketlere emanet
        Miras derdine düşen kocaya Yargıtay'dan büyük şok!
        Miras derdine düşen kocaya Yargıtay'dan büyük şok!
        İkinci kez evlendiler
        İkinci kez evlendiler
        "Yanlış anlaşıldım"
        "Yanlış anlaşıldım"

        Benzer Haberler

        Fırtınada iş yerinin tabelası düştü, içecek dolabı devrildi (2)
        Fırtınada iş yerinin tabelası düştü, içecek dolabı devrildi (2)
        Türk Hukuk Enstitüsü Bursa Şubesi'nin yeni hizmet binası açıldı
        Türk Hukuk Enstitüsü Bursa Şubesi'nin yeni hizmet binası açıldı
        Türk Hukuk Enstitüsü Bursa Şubesi'nin hizmet binası törenle açıldı
        Türk Hukuk Enstitüsü Bursa Şubesi'nin hizmet binası törenle açıldı
        AK Parti Bursa teşkilatı Küçük Sanayi Sitesi'nde esnafın sorunlarını dinled...
        AK Parti Bursa teşkilatı Küçük Sanayi Sitesi'nde esnafın sorunlarını dinled...
        Beton mikserin altında kalıp, bacağı kopan kadın kurtarılamadı
        Beton mikserin altında kalıp, bacağı kopan kadın kurtarılamadı
        UTİB Başkanı G. İhsan İpeker'den kritik değerlendirme: "Tekstil sektörünün...
        UTİB Başkanı G. İhsan İpeker'den kritik değerlendirme: "Tekstil sektörünün...